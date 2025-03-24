3.65 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Какие новые административные процедуры МВД стали доступны на портале "Е-Паслуга"
С 19 марта на едином портале электронных услуг "Е-Паслуга" размещены новые административные процедуры, органом-регулятором которых является Министерство внутренних дел, сообщили БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг.
Так, теперь доступны процедуры 200.15.13.1 "Выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности", 548.5.16.2 "Получение свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности" и 548.9.21.1 "Получение заключения о соответствии помещения, предназначенного для хранения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, требованиям нормативных правовых актов по технической укрепленности и оснащению средствами охранной сигнализации".
Административные процедуры доступны для заказа со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты).