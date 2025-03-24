Какие новые административные процедуры МВД стали доступны на портале "Е-Паслуга"

Так, теперь доступны процедуры 200.15.13.1 "Выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности", 548.5.16.2 "Получение свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности" и 548.9.21.1 "Получение заключения о соответствии помещения, предназначенного для хранения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, требованиям нормативных правовых актов по технической укрепленности и оснащению средствами охранной сигнализации".