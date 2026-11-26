Модернизация и обновление производственных мощностей на предприятиях - процесс непрерывный. Технологии в пищевой промышленности Беларуси не стоят на месте. И отечественные производители не хотят терять своего покупателя. К тому же современные линии расширяют и ассортимент для внутреннего и внешних рынков.

В целом реализация инвестпроектов идет успешно, но слабые места все же остаются: просчеты при проектировании зданий, планировании бизнес-плана и нарушение сроков поставки оборудования.

Какие новые товары уже есть в магазинах, а что появится в ближайшее время? Смотрите 26 ноября проект "На контроле Президента" о переработке сельхозсырья сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".