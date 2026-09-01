Какие подарки ко Дню знаний получили в Могилеве, Гомельском районе и Витебске

Краткий пересказ от ИИ

Новая школа 1 сентября распахнула двери в Могилеве. Она носит имя Александра Осмоловского - Героя Великой Отечественной Войны, заслуженного учителя БССР. Школа рассчитана более чем на 1 тыс. мест. Оборудована двумя спортивными залами, это помимо открытых площадок для игровых видов спорта и воркаута. Есть бассейн, специализированные классы для уроков труда.

В подарок ко Дню знаний - сертификаты на пополнение материально-технической базы. А еще напутствие - ценить то, что делает государство ради будущего наших детей.

Новая школа распахнула двери в Могилеве

"Уникальное покрытие спортивного зала - профессиональное и безопасное. Здесь очень интересный центр безопасности, который помогли нам создать сотрудники МЧС, ГАИ, ОСВОД. Хорошо оборудованы кабинеты физики, химии и биологии для того, чтобы дети не просто сухо изучали эти предметы, а действительно заинтересовались, творили", - рассказала директор СШ № 6 Могилева Олеся Колточенко.

"Мы живем недалеко от школы. Нам очень повезло, что мы идем в первый класс, еще и в новую школу. Вот это все так совпало классно. Поэтому мы очень рады", - поделилась эмоциями мама.

"Я собираюсь хорошо учиться. Мне понравились здесь площадки. Поздравляю всех вас с Днем знаний!" - сказала первоклассница.

Новая современная школа открылась в Гомельском районе

В поселке Ченки базовая школа приросла новым корпусом для учеников 5-х-9-х классов. Ее история началась в 1952 году. Тогда это была небольшая начальная школа, которая размещалась в деревенском доме. А сегодня это современный корпус базовой школы, два корпуса детского сада, начальная школа, школа искусств и спортивная площадка.

Развитие образовательного пространства будет продолжено. В 2028 году откроют современный стадион, которым смогут пользоваться не только учащиеся, но и местные жители.

В Большой Берестовице в подарок школе открыли современный бассейн

В подарок ко Дню знаний школа в Большой Берестовице получила современный бассейн. В комплексе предусмотрены две чаши бассейна, оборудованные мобильными подъемниками. Есть тренажерный зал, помещения для оздоровительных процедур, гидромассажная ванна, игровая зона для детей и буфет.

Берестовицкая школа готова принять в этом учебном году практически 600 учеников. Сформировано 28 классов. А образовательный процесс будут обеспечивать 58 педагогов. Впервые за парты сядут 49 первоклассников.

"Я очень хотела в школу, выбирала цветы для своего любимого учителя. Люблю урок физкультуры, рада увидеться с друзьями после долгих летних каникул", - рассказала первоклассница.

"Волнительно, торжественно, потому что она идет в нашу Берестовицкую среднюю школу, где работают прекрасные педагоги, где дети получают хорошие знания. Готовились мы всей семьей и с нетерпением ждем этого нового этапа в нашей жизни", - поделилась мама.

Гимназия № 1 открылась в Витебске после масштабной реконструкции

В Витебске после масштабной модернизации распахнула двери для учеников первая гимназия. Один ее корпус реконструировали, а второй возвели с нуля. С работой справились с опережением проектных сроков. После обновления образовательное пространство увеличилось почти втрое.

Учебные кабинеты оснастили по последнему слову техники, оборудовали тренажерный зал. Для удобства установили лифты. Новый архитектурный ансамбль включает внутренний дворик, где гимназисты смогут проводить свободное время. А также современный стадион и спортивные площадки. Учиться здесь будут около тысячи детей.