Какие профессии больше не являются вредными, рассказали в Минтруда

С 1 июля 2026 года в Беларуси вступили в силу обновленные перечни профессий с вредными и тяжелыми условиями труда, дающих право на досрочную пенсию. Об изменениях рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Правительственным постановлением были актуализированы списки, которые действовали с 2005 года. Документ привели в соответствие с современными реалиями производства и технологиями.

Какие профессии исключили

Одно из главных изменений - исключение из перечней профессий, которые утратили актуальность. "Например, пробивальщик-продувальщик труб. Такой профессии сегодня нет даже в справочниках. Или промывальщик котлов паровозов - паровозы ушли в прошлое, а котлы моют иначе, да и сами котлы уже не те", - пояснили в Минтруда.

Также убрали специальности, по которым ни на одном рабочем месте не подтвердилась вредность по результатам аттестаций рабочих мест.

"Пример - кабельщик-спайщик (работа со свинцом и освинцованными кабелями). Раньше кабели паяли вручную со свинцом. Сегодня технологии модернизированы, вредность снизилась", - рассказали в министерстве.

Кроме того, исключили профессии, где несколько лет подряд условия труда признавались оптимальными или допустимыми. В качестве примера в ведомстве назвали телефониста междугородной связи.

Пять профессий - в менее вредный список

В то же время пять профессий перевели из "особо опасного" списка № 1 в список № 2. "Например, бандажник на горячих работах. Условия оказались не настолько опасными, чтобы оставаться в самом "вредном" списке. Или выпарщик щелоков (целлюлозно-бумажное производство). Когда-то варка считалась особо опасной, сегодня - просто вредной", - сообщили в Минтруда.

Другие изменения

Был упразднен отдельный раздел III, профессии из него распределили по другим разделам с привязкой к конкретным производствам. Также обновили названия должностей и специальностей в соответствии с действующими квалификационными справочниками.

ВАЖНО! Права тех, кто уже заработал стаж, сохраняются

В Министерстве труда и социальной защиты особо подчеркнули, что работники, которые уже выработали необходимый льготный стаж по старым правилам, сохраняют право на досрочную пенсию в полном объеме. Внеочередная аттестация рабочих мест не требуется. Результаты аттестаций, проведенных до 1 июля 2026 года, продолжают действовать до окончания их срока.