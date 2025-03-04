3.60 BYN
3.22 BYN
3.36 BYN
Какие программы по здравоохранению успешно реализуются в Союзном государстве
Представители парламентов Беларуси и России обсудили в Минске тему медобслуживания в Союзном государстве. Речь шла о выполнении мероприятий в прошлом году и про подготовку новых инициатив на 2025 год.
Так, Союзное государство продолжит программы реабилитации жителей чернобыльских районов, санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий. Будет продолжено и лечение граждан с использованием передовой технологии протонной терапии.
Елена Перминова, зампредседателя комиссии Парламентского собрания Беларуси и России: "Очень большое внимание уделяется со стороны нашего государства, в частности, Комиссии по здравоохранению, лечению ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Это сейчас очень актуально, потому что мы вместе с вами будем отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, когда наши два народа героически сражались. К сожалению, у нас осталось уже очень мало живых ветеранов. Тем не менее мы должны оказать им всяческую помощь и поддержку, продлить им жизнь и жизнь активную".
Валерий Малашко, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению: "1 сентября мы уже должны отчитаться перед группой высокого уровня о проделанной работе. Это необходимо для того, чтобы сегодня скорректировать наше законодательство в области здравоохранения, которое будет способствовать более, так скажем, широкому входу наших граждан в наши системы здравоохранения".
С января реализовывается одна из новых программ "Союз-Биомембраны". Она предполагает разработку фармакологически активных соединений, технологий и методов для терапии онкологических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых, инфекционных и нейродегенеративных заболеваний.
Кроме того, продолжается разработка новейших эндопротезов для пациентов с тяжелыми травмами и заболеваниями плечевого сустава. Есть и ряд других программ, которые на территории Союзного государства уже успешно реализуются.