Какие результаты показывают действующие МТК - ответы в проекте "На контроле Президента"

В Беларуси продолжается масштабный апгрейд молочно-товарных комплексов. Ставка на технологичность, более качественные условия содержания животных и дальнейшее развитие отрасли. Ведь качество готовых молочных продуктов начинается именно с сырья.

Как исполняются задачи главы государства по обновлению мощностей и какие результаты показывают уже действующие МТК. Изучили ситуацию в разных регионах вместе с Комитетом госконтроля.

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