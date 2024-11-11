Кинотеатр "Москва" на проспекте Победителей готовится к открытию в начале 2025 года после реконструкции. Вот-вот свои двери распахнет и Минский международный выставочный центр. Ну и, конечно, ждем три новые станции метро на зеленой ветке. А также Минск полностью переходит на артезианскую воду.

Долгиновский тракт. Здесь возводят новую инфекционную больницу. Медлить со строительством нельзя. Это доказал ковид. Существующий стационар на улице Кропоткина был построен аж в 1913 году, то есть отдельным корпусам больше ста лет. На Долгиновском уже видны очертания. Здесь будет настоящий медицинский город.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

"Современная боксированная система, современная бактериологическая лаборатория, корпус для оказания помощи пациентам с особо опасными инфекциями, оснащение современным эндоскопическим, лабораторным оборудованием, что позволит оказывать как диагностику инфекционных болезней на современном мировом уровне, так и проводить лечение, в том числе реанимационных больных, тяжелых больных, которые находятся в инфекционной больнице на сегодняшний день в городе Минске".

Две строящиеся поликлиники в "Минск-Мире" после введения их в строй станут практически крупнейшими в столице.

"На 95 % завершены стяжки пола. Штукатурные работы уже завершены, по фасаду утепление завершено, процентов на 60 вчерновую зашпатлеваны стены. Сейчас собираются подвесные потолки. Объект готовится к приему Энергонадзором, к пуску тепла. На втором этаже будет стоматологическое отделение, на 8 рабочих мест. Все по последнему слову техники. Сдача в мае 2025 года", - рассказал Константин Дядко, производитель строительных работ.

Строителей на следующих двух объектах ждали 3 года. Были свои нюансы… Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Казимировской планируется в январе 2026-го. А на улице Янки Лучины - вот-вот. Это, кстати, будет первый такой крупный спортивный объект в Лошице: с бассейнами, банями, тренажерными залами, кафе. И все в шаговой доступности.

Виталий Савенок, главный инженер ГП "Аква-Минск":

"Ведется строительство свайного поля. Забивают сваи, работают две сваебойные установки, чтобы процессы ускорять. В части аквазоны уже начали возводить фундамент. Объект достаточно большой - 6,2 тыс. метров квадратных. Аквазона у нас состоит из водно-термальной зоны. В нее будут входить 7 бань, бассейны и джакузи".

По соседству с единственным действующим полигоном твердых коммунальных отходов "Тростенецкий" (его мощности почти исчерпаны) возводят новый мусороперерабатывающий завод.

Сергей Панев, директор ГП "Гордорстрой":

"Город Минск ежегодно образовывает почти 600 тыс. тонн отходов. Вот мы на этот объем и планируем. Сразу с вводом завода планируем загрузить его на 100 %".

Из новшеств - появится производство по переработке, сортировке и дальнейшему использованию RDF-топлива. А оно уже, например, интересно цементным заводам.

Сергей Панев, директор ГП "Гордорстрой":

"С учетом поставленных задач и сроков строительства объекта по нормативу 28 месяцев мы берем на себя обязательство построить его за 15. Работа ведется ежедневно - без праздников, без выходных. Работа организована минимум в две смены".

Минская очистная станция. Сюда приходит вся сточная вода столицы и прилегающих Боровлян, Колодищ и не только. Здесь проходит полный цикл биологической и химической очистки. На выходе - абсолютно чистая вода, дальнейшая дорога которой в Свислочь.

Кирилл Антонов, замдиректора УП "Минскводоканал":

"В городе Минске речка протекает такая, какая она есть, а уже за городом мы в нее добавляем очищенные сточные воды. Сегодня есть требования по удалению из воды так называемых биогенных элементов - азота и фосфора. Эти элементы, попадая в воду, способствуют развитию водорослей в водоемах. Поэтому современные механизмы очистки будут предполагать то, что из воды будут удаляться также соединения азота и фосфора".

Партизанский проспект, 8. Место хорошо знакомое минчанам, особенно тем, кто постарше. Бывшая территория Минского мотовелозавода. Часть зданий обветшала, не везде помог бы и ремонт. Только под снос! И нельзя было, чтобы столько земли и не использовалось. В 2021-м ее передали Минскому городскому технопарку. И началась большая стройка!

Сегодня, даже не смотря на большой забор, горожане видят разницу. Место историческое, есть довоенные сооружения. В строения буквально вдохнули новую жизнь.

"На заготовительный участок не так давно пришла новая установка лазерной резки, что позволит резать металл любой толщины. Есть конструкторский технологический отдел, где все технологическое оборудование сугубо наше, замкнутый технологический процесс", - рассказал замдиректора ЧУП "Глобалпродсервис" Александр Кушнир.

Начинали еще в старом корпусе, но территория технопарка застраивается. В этом году переехали в новое здание (сохранив за собой и прежнее). Втрое приросли по производственным площадям. Работают не только на внутренний рынок. Россия на белорусском тоже перерабатывает сельхозкультуры.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

"Желающих очень много, но мы выбираем их как технопарк. То есть в первую очередь идет новизна, инновационная составляющая, которую оценивают наши эксперты. У технопарка есть экспертный совет, который принимает решение, может ли предприятие стать резидентом технопарка и пользоваться теми льготами, которые предусмотрены распоряжением Президента на этой территории. А льготы хорошие. Налог на прибыль предприятия, которые здесь находятся в течение пяти лет, не платят. То есть 0 %. Потом будут платить, но на старте нет. Это правильно, это поддерживает производственный бизнес. Ну и сюда можно ввести технологическое оборудование и расположить на этой площадке, без таможенных платежей, без НДС".