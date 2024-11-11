Какие услуги для пожилых и инвалидов можно получить в новом территориальном центре в Боровлянах

Территориальный центр социального обслуживания населения сегодня открылся в Боровлянах. Событие важное в первую очередь для Минского, самого населенного района Беларуси (а это 275 тыс. жителей). Здесь созданы все условия, чтобы улучшить качество жизни людей. Одним словом - эталон в социальной сфере и образец для всей Беларуси.

Здание интересно как снаружи, так и внутри - 3 этажа, много пространства, спокойная цветовая гамма. Отдельный вход предусмотрен для тренировочных квартир. Новостройка расположилась на одной из главных улиц в Боровлянах, значит добраться сюда удобно.

Интерактивные классы, мастерские, более 20 кружков и клубов по интересам. А еще создали салон "Милосердие", где одежду и обувь от белорусских производителей можно получить в качестве спонсорской помощи. У многодетной семьи Алдановых сегодня двойное событие - они получили подарок лично от председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой.

Мария Алданова, жительница Минского района, многодетная мать:

"Мы являемся многодетной семьей. Было приятно встретиться с Натальей Кочановой. Для нас открытие центра в Боровлянах - важное событие. Стало удобнее добираться, мы сюда обращаемся за помощью к школе, можно получить новые вещи детям".

Факт Всего на учете в центре состоят более 30 тыс. человек. И это притом, что у него есть отделения, к примеру, в Заславле и Михановичах.

Одно из ноу-хау нового здания в Боровлянах - комнаты безопасности, где просто и доступно объяснят, как себя вести в лесу и на воде, а также, например, с электроприборами или газовой плитой. "С помощью компьютерной игры и ее шести уроков можно узнать о съедобных грибах и ягодах, краснокнижных растениях, а также как собраться в лес. В ней расскажут и о теме браконьерства и экологии", - рассказал разработчик IT-компании Илья Латышев.

Поддержка активного долголетия - важное направление в работе социальной службы страны. Вслед за Боровлянами похожие объекты появятся и в других регионах.

Нашими пожилыми гражданами организовано такое модное направление, как фитотерапия. Все травы собираются самостоятельно, просушиваются, делаются уникальные чаи, которые поддерживают пожилых людей и граждан с инвалидностью. Елена Тиганина, директор территориального центра социального обслуживания населения Минского района

"В 2026 году закончится строительство территориального центра в Столбцах. В планах есть строительство центра в Смолевичах", - рассказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Тамара Красовская.