Какие вопросы будут обсуждаться на саммите ШОС, рассказал эксперт Ороскулов

Какие темы будут на повестке саммита Шанхайской организации, каких решений ожидает экспертное сообщество, рассказал Таалайбек Ороскулов, медиаэксперт (Кыргызстан).

"Что касается самого саммита, будут обсуждаться очень важные вопросы, касающиеся безопасности, обеспечения стабильности в странах Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается по итогам саммита подписание Бишкекской декларации о 25-летии ШОС, будет принято несколько заявлений глав государств. При этом, наверное, самым важным моментом, который является кулуарным вне ШОС, на полях саммита пройдет много двухсторонних встреч. Ожидается встреча с Си Цзиньпинем (так говорят по крайней мере в нашей экспертной среде). Ожидается, что именно здесь начнется обсуждение судьбы Украины и конфликта в Восточной Европе, который будет продолжен, насколько я понимаю, уже после Бишкекского саммита. Эта тема продолжится в кулуарах саммита АТЭС, в которой будет принимать участие как лидер Китая, так и президент США Дональд Трамп", - прокомментировал Таалайбек Ороскулов.