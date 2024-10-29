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Какие выплаты пособий утверждены в Беларуси на 2025 год и кто может на них претендовать
Расходы на социальную сферу всегда занимают весомую часть в бюджете, к тому же они ежегодно увеличиваются.
Продлена на 5 лет и программа семейного капитала, а мамам четырех малышей можно уходить на пенсию с рабочим стажем в 5 лет. О главных социальных новациях рассказала в интервью глава Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Наталия Павлюченко.
Традиционно 80 % расходной части бюджета фонда - это пенсионное обеспечение. Добавляется в 2025 году к уровню 2024 года плюс 3,3 млрд белорусских рублей, а в целом на пенсионные выплаты планируется направить почти 26 млрд белорусских рублей. Безусловно, будут реализовываться и этапы повышения пенсии, и увеличиваться надбавки доплаты к пенсиям вследствие роста бюджета прожиточного минимума, из которого они рассчитываются.
Как отметила глава министерства, 2,4 млн пенсионеров в Беларуси всегда ждут хороших новостей о перерасчетах пенсии в течение года. Поэтому с учетом прогнозных параметров и расчетов планируется, что в среднем за год пенсия увеличится на 14 %, ее размер составит 926 белорусских рублей.
"Второе направление - глобальное в бюджете фонда. На выплату пособий предусмотрено 6 млрд белорусских рублей, при этом более половины (3,2 млрд) пойдет на выплату семейных пособий. Из них 1,9 - это пособие семьям, воспитывающим детей до трех лет", - обозначила Наталия Павлюченко.
Она также обратила внимание, что семья может получить при рождении первого ребенка в среднем в 2025 году 6 тыс. белорусских рублей. " Из них 5,2 тыс. рублей выплатится в качестве единовременного пособия женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности. И плюс еще будет ежемесячное пособие порядка 815 рублей, которое планируется с учетом повышения в среднем в 2025 году", - заключила она.
"Если в семье рождается второй ребенок и последующий, то эта единовременная выплата составит порядка 8,2 тыс. белорусских рублей. Ежемесячное пособие на ребят составит 1,2 тыс. рублей", - констатировала министр.
А вообще в Беларуси получают семейное пособие на около 360 тыс. ребят.
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