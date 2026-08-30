Краткий пересказ от ИИ

В Украине разворачивается настоящая инфраструктурная и финансовая драма. Ведущие западные медиа в один голос предрекают ей тяжелейшую зиму с начала конфликта из-за критического дефицита систем ПВО и паралича морского экспорта.

Именно под такой жалостливый новостной аккомпанемент, призванный выдавать слезу из рядового европейца, в Киев съехались лидеры стран так называемой "коалиции желающих".

Впрочем, очередное сборище любителей "незалежной" закончилось, как всегда, жалобами киевского царька и призрачными обещаниями в ответ.

Какие "золотые горы" вновь сулят Украине и почему украинцы больше не верят речам Зеленского - в рубрике "Полная Европа".

Бизнес на войне

Чем ближе первые холода, тем громче паника. Не только Киев, но уже и западные покровители выдают все более мрачные прогнозы. Bloomberg прямо в лоб заявляет, что Украину ждет самая суровая и тяжелая зима с момента начала СВО. А главная причина - тотальный дефицит средств противовоздушной обороны. При этом распиаренные бетонные укрытия вокруг электроподстанций абсолютно бесполезны против ударов баллистических ракет. В результате разрушения критической инфраструктуры крупнейшие украинские города рискуют на долгие месяцы остаться без тепла, воды и света. А что делают власти? Например, столичные рекомендуют гражданам собрать чемоданы и рвануть куда-нибудь подальше от Киева.

Владимир Кудрицкий, экс-глава компании "Укрэнерго":

"Невозможно рассредоточить такой мегаполис, как Киев. Даже в первые недели войны там все равно оставалось до миллиона жителей. Проблема в том, что киевские власти утверждают, будто у них построено 60 мегаватт новой децентрализованной генерации. Но ведь зимнее потребление Киева доходит до 2 тыс. мегаватт! Это всего 3 % от потребления целого города. Маловато. И в такой ситуации призывы искать себе "запасные аэродромы" выглядят, скажем так, еще более пугающими".

Вдобавок к энергетическому тупику парализована и черноморская торговля. Серия точечных ударов России по портовой инфраструктуре практически остановила экспорт украинского зерна. Именно под такой минорный тон в Киев аккурат под День независимости нагрянули лидеры стран так называемой "коалиции желающих". Вот только сборище европейских визитеров никоим образом реальные проблемы Украины не решило. Все прошло по отработанной годами схеме - дежурными обещаниями помощи и жалобами Зеленского на нехватку денег и оружия.

Владимир Зеленский

"Нам необходимо убедиться, что зимний пакет противовоздушной обороны будет доставлен в Украину, и нам нужен зимний пакет ракет для комплексов "Пэтриот". Мы нуждаемся в этом. Мы надеемся, что получим этот пакет. Нам необходимо как минимум 300 ракет "Пэтриот" на зиму и на эти холодные месяцы. Каждая ракета - это спасенные жизни", - отметил Зеленский.

Впрочем, несмотря на жалостливые речи, западные лидеры выдавили из себя крайне ограниченную партию ракет и систем ПВО. Зеленский даже отказался назвать точное их количество. Зато Киеву щедро наобещали на перспективу. Например, отправить в "незалежную" свой воинский контингент, но только после завершения конфликта. Еще одна замануха - передача лицензий на производство дальнобойных ракет SCALP они же Шторм Шэдоу.

Энди Бернэм, премьер-министр Великобритании:

"Великобритания была первой, кто передал Украине дальнобойное оружие еще в 2023 году. Теперь Зеленский попросил нас поделиться технологией Storm Shadow, чтобы Украина могла сама производить такое вооружение. Сегодня я рад подтвердить, что одобрил этот запрос. Британская и французская промышленность - и мы также благодарим президента Макрона и его коллег - теперь будут работать вместе с Украиной над развитием этого потенциала".

Вот только в этой истории, как всегда, есть одно а может и больше но. Оборонные эксперты честно признают: на создание производственных линий, закупку станков и запуск реального производства под эти лицензии у Киева уйдут долгие годы. Да и Москва не собирается сидеть сложа руки. В России уже не раз предупреждали, что любое производство оружия в Украине станет законной целью. Никто просто не даст возможности развернуть там подобное производство.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Британия методично и регулярно подливает масла в огонь и методично и регулярно строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Именно этим занимается Великобритания. Наши Вооруженные Силы проводят соответствующую работу, получают соответствующие данные с тем, чтобы выяснять места производства таких ракет, места производства другого военного оборудования, и принимают меры для уничтожения этих точек".

А пока Зеленский мечтает о заводах и ПВО будущего, финансовая дыра в оборонном бюджете Украины уже превысила 23 млрд долларов. Киевский главарь всеми правдами и неправдами выпрашивает эти деньги у спонсоров, но воз и ныне там. Но даже когда западные партнеры найдут нужные суммы, тратить их по своему усмотрению Киеву никто не позволит. Против закупок оружия вне Европы категорически выступает Париж. Макрон продвигает интересы собственного ВПК, требуя, чтобы европейские деньги работали исключительно на европейские заводы. Да и Еврокомиссия дала понять, что финансировать закупки американских комплексов "Пэтриот" для нужд Киева Брюссель не намерен.

Балаш Уйвари, официальный представитель Европейской комиссии:

"Прежде чем перечислить деньги, мы должны получить от Украины контракты, которые она подписала с соответствующими предприятиями оборонной промышленности. Нам нужно проанализировать эти контракты, и когда мы их утвердим, тогда сможем осуществить выплату. Мы не можем комментировать детали производственных планов, они конфиденциальны. Но что я могу сказать: в этом раунде нет никаких исключений. Это означает, что вооружение и военная техника должны производиться либо в Евросоюзе, либо в Украине. Никаких исключений".

Но и эта беда не последняя. Пока внешние спонсоры делят оборонные бюджеты, внутри украинского общества стремительно зреет народный бунт. И тем самым катализатором сегодня выступает экс-министр обороны Федоров. Его отставка стала поводом для непрекращающихся протестов по всей стране, да и сам он постоянно подливает масла в огонь очередными заявлениями. Федоров не только признал, что Украина неизбежно проигрывает вооруженный конфликт с Россией, но и призвал провести выборы и потребовал от Зеленского ответить, знал ли тот о коррупции в своем окружении.

Михаил Федоров

Михаил Федоров, экс-министр обороны Украины:

"Коррупция во время войны - это не просто финансовый вопрос. Это вопрос нашей способности выжить и победить. Каждая гривна, предназначенная для обороны, должна работать на оборону. Не на частный карман, не на политическое влияние, не на поддержание чьих-то схем и не на сохранение чьей-то должности. Коррупция - это всего лишь симптом. Главная проблема кроется гораздо глубже. У нас системный кризис госуправления".

И тут, как говорится, его пример - другим наука, и безо всякой скуки. Если Федоров еще осторожничает и прямо никого не обвиняет, то другие деятели говорят все что думают. Прямо в эфире американского ТВ украинская активистка утюгом прошлась по Зеленскому и его режиму.

Дарья Каленюк

Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции (Украина):

"До этого лета существовало общее согласие, что проводить выборы в ближайшее время неприемлемо, однако сам Зеленский к выборам готовился. Получается, что у нас есть единственный политик, который обладает всеми ресурсами государства и публично не заявляет о подготовке к выборам, но предпринимает внутри Украины шаги и решения, которые на это прямо указывают. Например: введение санкций против политических оппонентов, запуск кампаний по дискредитации всех, кто его критикует. Кроме того, назначение людей на руководящие должности в правоохранительных органах не для того, чтобы защищать верховенство закона, а для того, чтобы обезопасить свое коррумпированное окружение".

Но если быть откровенным, всеми своими действиями Зеленский сам себе роет политическую могилу. Он стремительно теряет доверие внутри страны и появляется все больше людей, которые больше не верят ни ему, ни его пропаганде. Согласно данным опросов, 73 % украинцев заявляют, что больше доверяют анонимным Telegram-каналам, чем гостелевидению. В Киеве все вновь списывают на российскую дезинформацию. Но что-то подсказывает, что спустя 4,5 года конфликта, люди наконец начинают понимать, что дурачит их отнюдь не Москва.