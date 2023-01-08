Какие анализы нужно сдать прежде, чем завести домашнего питомца - отвечает врач

Домашние животные способны утешить хозяина в трудную минуту и даже забрать человеческую боль. К примеру, владельцы кошек на 30% реже сталкиваются с сердечными приступами.



Психологи утверждают, что выбирать питомца следует по характеру будущего хозяина. Но преждечем приобрести нового члена семьи, важно исключить все риски. Врач-аллерголог Юлия Пакунова рассказала о симптомах аллергии, а также о том, как медики выявляют такую гиперчувствительность организма.Какие же анализы нужно сдать перед тем, как завести домашнего питомца, рассказывает sb.by.



Перед темкак завести питомца, врачи прежде всего советуют сдать анализы на выявление аллергии."Есть специальные кожные тестирования. Человеку наносится аллерген, и врач через 15-20 минут оценивает реакцию. Также в отдельных клиниках делается анализ на конкретный аллерген шерсти кота. Кроме того, существует и комплексная проверка на определенный список аллергенов", - отметилаЮлия Пакунова.

Покраснение глаз, слезотечение, чихание, насморк, кашель и высыпания на коже у ребенка должны насторожить родителей. Аллергия может проявляться через несколько минут после контакта с питомцем или же вовсе не заявлять о себе.Исследования последних лет показывают, что дети, которые контактируют с питомцами с первых месяцев жизни, меньше подвержены этому заболеванию. Организм успевает адаптироваться и привыкнуть, но, если состояние ребенка ухудшается, нужно посетить врача.



"Специалисты рекомендуют динамически наблюдать за клиникой аллергии. При обнаружении врачи проводят симптоматическую, противовоспалительную и противоаллергическую терапию. При последующем наблюдается, как будут выражены эти симптомы", - рассказала врач.



При серьезной аллергической реакции, врачи рекомендуют оградить своего ребенка от питомца. Но сделать это не так просто. Чтобы не травмировать психику ребенка - важен разговор с родителями.



В Беларусив специализированных магазинах товаров для аллергиков есть спецсредства, которыми раз в месяц обрабатывают животных и помещения. Эти шампуни и спреи помогают уменьшить выделения животными аллергенов в окружающую среду.



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