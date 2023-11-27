Какие бедствия принес циклон "Фил" в Причерноморском регионе

Причерноморский регион вот уже сутки безжалостно треплет стихия. Метеорологи сообщают, что циклон "Фил" обрушил на юг России и юго-восток Украины снег, дождь и небывалой мощи ветер. Досталось от непогоды также турецкому, румынскому и болгарскому черноморским побережьям: в регионе называют случившееся "погодным Армагеддоном". У людей, переживших встречу со стихией, и в самом деле возникало чувство, что наступили последние дни.

О приближении циклона обитателей Причерноморья предупредили заблаговременно, однако чудовищную мощь грядущего стихийного бедствия никто себе даже представить не мог. Дожди и бури обрушились сначала на южное побережье моря, которое древние греки долгое время называли Понтом Аксинским, то есть морем Негостеприимным. Турецкий Измир ушел под воду, а ветер жонглировал людьми, как игрушками.

Однако Крым отвека избалован погодой, которая даже в самых худших своих проявлениях особой угрозы людям не представляет. Здесь Понт всегда почитали Эвксинским, то есть Гостеприимным. В метеорологических анналах есть записи о волнах высотой в 8 м, а также о ветре, сбивающем с ног, но в любом случае это никогда не было бедствием и тем более катастрофой. Теперь погода решила доказать людям, что она, конечно, может быть предсказанной, но вот предсказуемой никогда. На сей раз волны вздымали свои гребни на высоту 15 м, а вихри достигали скорости 150 км в час. Пересечься с таким все равно, что попасть на аналогичной скорости под автомобиль.

Известно, что в Крыму и южных регионах России без электричества остались 2 млн человек. Проблема затронула даже довольно далекий от полуострова Дагестан. Жертвами стихии в российском Причерноморье стали по меньшей мере 4 человека. Из пансионатов и домов, расположенных на берегу, пришлось спешно эвакуировать людей. Гигантские волны обрушивались на строения, расположенные довольно далеко от берега.

Кое-где волны размыли железнодорожные насыпи, а на крымской железной дороге надолго застряли 15 пассажирских составов. Циклон добрался и до Донбасса. В Донецкой области были повреждены десятки высоковольтных линий, без электричества остались полмиллиона человек. Соседним регионам Украины тоже пришлось несладко: в Одесской области разрушены десятки строений, наблюдались массовые отключения электричества. Одна из главных магистралей, связывающих регион с Румынией, утонула в снегу. Сотни застрявших в сугробах автомобилей более суток ждут помощи. У многих закончилось горючее, и жизням людей грозит реальная опасность.

В Румынии и Болгарии выпало небывалое количество снега. Во внутренних регионах намело сугробы от метра и выше. На побережье бедокурил сильный ветер: в Болгарии без света осталась тысяча населенных пунктов, в Румынии - более четырехсот.