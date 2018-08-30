Классика, сухоцветы или осенне-овощной. С какими букетом идти в школу 1-го сентября

До торжественных линеек осталось буквально два дня. Родители с детьми завершают подготовку к новому учебному году. В День знаний один из главных атрибутов - букет цветов. Разнообразные композиции подготовили в этом году флористы. Торговля накануне 1 сентября по количеству цветов может сравниться только с 8 Марта. Наталья Кузьмицкая узнала, какие букеты школьники выбирают в этом году.

Выбор букета к 1 сентября - вопрос, который волнует многих родителей в последние дни лета.

Букеты школьников могут быть дополнены и интересными тематическими элементами - миниатюрными глобусами, самолетиками, сделанными из листов школьных тетрадей или цветными карандашами.

Не менее яркими и красивыми могут быть букеты и из домашних цветов. На приусадебном участке Елены Казей и красные большие шапки герберов, кремовые гладиолусы, настоящие осенние гайлардии. Конечно, от бабушки с летних каникул третьеклассник Макар вернется с красивым букетом.

Внуки Тамары Фатеевой уже давно окончили школу, поэтому вот уже 5 лет подряд красивые флористические композиции она составляет на продажу. Даже в день торжественных линеек с утра у нее всегда очереди.

На сезонном Комаровском рынке можно найти цветы, как говорится, на любой вкус. Здесь и вечно цветущие краспедии, гомфрены, корзины с разноцветными лепестками, традиционные астры или хризантемы.