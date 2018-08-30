3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Классика, сухоцветы или осенне-овощной. С какими букетом идти в школу 1-го сентября
До торжественных линеек осталось буквально два дня. Родители с детьми завершают подготовку к новому учебному году. В День знаний один из главных атрибутов - букет цветов. Разнообразные композиции подготовили в этом году флористы. Торговля накануне 1 сентября по количеству цветов может сравниться только с 8 Марта. Наталья Кузьмицкая узнала, какие букеты школьники выбирают в этом году.
Выбор букета к 1 сентября - вопрос, который волнует многих родителей в последние дни лета.
Букеты школьников могут быть дополнены и интересными тематическими элементами - миниатюрными глобусами, самолетиками, сделанными из листов школьных тетрадей или цветными карандашами.
Не менее яркими и красивыми могут быть букеты и из домашних цветов. На приусадебном участке Елены Казей и красные большие шапки герберов, кремовые гладиолусы, настоящие осенние гайлардии. Конечно, от бабушки с летних каникул третьеклассник Макар вернется с красивым букетом.
Внуки Тамары Фатеевой уже давно окончили школу, поэтому вот уже 5 лет подряд красивые флористические композиции она составляет на продажу. Даже в день торжественных линеек с утра у нее всегда очереди.
На сезонном Комаровском рынке можно найти цветы, как говорится, на любой вкус. Здесь и вечно цветущие краспедии, гомфрены, корзины с разноцветными лепестками, традиционные астры или хризантемы.
Букет цветов - обязательный атрибут Дня знаний. Однако не очень важно, будет он составлен из домашних цветов или собран профессиональным флористом. Главное, чтобы он был гармоничным и долгое время создавал хорошее настроение.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
Акциз на энергетики, налогообложение крипты: какие изменения предусмотрены в проекте НК-2025
Сколько белорусов ездят на люксовых авто и почему для таких владельцев повысили налог
Только Geely? Николай Снопков назвал топовые белорусско-китайские производства
В Острошицком Городке после реконструкции открылся реабилитационный комплекс "Росток"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов