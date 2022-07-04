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Какие чувства испытывают белорусы, говоря о Родине
Независимость Беларуси равносильна крепкому здоровью, взаимопониманию в семье и счастью. Минчане и гости столицы поделились с нашей съемочной группой своими чувствами к родной Беларуси.
Беларусь - моя Родина. Я ее очень люблю. Белорусы действительно очень дружелюбные и миролюбивые люди. Все должно развиваться, модернизироваться и улучшаться. Поэтому, я думаю, что люди, которые работают в разных отраслях, должны трудиться на благо страны.
Непосредственно, это заслуга Александра Григорьевича, что у нас мир на земле царит. У нас всех есть дети. Чтобы не было войны, чтобы царил мир, спокойствие.
Сами из России приехали, гуляем у вас. У вас очень тихо, спокойно, нам нравится. Молодежь хорошо живет, есть образование. В Беларуси классно.
Традиции, которые у нас есть, наша гостеприимность, наша отзывчивость - скорее, вот это основные постулаты, на которых строится наша Родина. Быть преданным. Когда ты предан, ты понимаешь, что ты делаешь правильные вещи.
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