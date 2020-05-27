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Какие дамские сумки сейчас в тренде?
Антиобраз
Неправильно подобранная сумка уничтожает образ. Она черная, контрастная, слишком объемная и нивелирует талию. На хрупкой девушке эта спортивная сумка смотрится как чужеродный объект.
Какие дамские сумки сейчас в тренде?
- Во-первых, яркие! Спокойные и привычные классические цвета пусть подождут до осени. А теплый сезон - 2020 - время сочно-зеленых, вкусно-оранжевых, ярко-солнечных и небесно-голубых аксессуаров.
- Во-вторых, на пике популярности змеиная кожа и всевозможные цепи. А если два модных тренда встретятся в одной сумочке - это просто джек-пот.
- В-третьих, в цене оригинальность. Не сдаются не очень-то практичные, зато такие милые микросумочки. А вот клатчи, наоборот, выросли в размерах и не желают ждать особого случая, чтобы показать себя. Повседневные клатчи - серьезная тенденция.
- В тренде также сумки с жестким каркасом и минималистичным характером. И самые-самые - дамские аксессуары с приставкой арт. Скрипка, кассета, веер, косуха или крупный рогатый скот - все что угодно способно вдохновить дизайнеров и модниц.
Трендовый образ №1
Чтобы спасти образ, выбираем более миниатюрную поясную сумку и носим ее как кросс-боди. На пользу образу идет акцентный цвет фуксии и золотая цепь в декоре сумочки, поддержанная цветом кроссовок.
Трендовый образ №2
Эта сумка дважды в тренде. Во-первых, как объемный стеганый шоппер. Во-вторых, как аксессуар неонового цвета. Чтобы образ получился цельным, подчеркиваем ее яркими спортивными кроссовками в тон.
Модный лайфхак
Дамская сумочка всегда привлекает внимание к себе и той части фигуры, где она расположена. Если у вас широкие бедра, носите сумочку подмышкой. Если не хотите привлекать внимание к зоне живота, не носите поясные сумки. А модель кросс-боди - не лучший вариант для девушек с объемным бюстом.
Модные выводы
Слишком объемная спортивная сумка на бедрах испортила и фигуру, и образ. Сумочка цвета фуксии на золотой цепочке - то, что нужно для яркого женственного образа. Поясной аксессуар сейчас перекидывают через плечо. Энергичный городской образ создает стеганая неоновая сумка. Шоппер актуально носить под мышкой.
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