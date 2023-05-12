Какие детали интерьера могут быть опасными для здоровья человека

Утеплитель из пенопласта и натяжной потолок из ПВХ, что же с ними может быть не так? Оказывается,эти материалы являются достаточно опасными для здоровья человека. Об этом пишет СБ.by со ссылкой нарассказгенеральногодиректора студии дизайна Татьяна Безверхая.

Утеплитель из пенопласта легко монтировать, можно нарезать обычным строительнымножом и, в принципе, с ним может справиться любой человек. Плюс ко всему пенопласт стоит относительно дешево.



"Но этот утеплитель действительно вреден и подходит только для наружных работ, напримердля утепления фундамента. Во-первых, пенопласт пожароопасный, он может очень быстро воспламениться, а потом его крайне трудно потушить. Во-вторых, он выделяет стирол, что очень вредно для человека,поскольку вещество накапливается в печени и очень токсично",- подчеркивает дизайнер.



Какая существует альтернатива утеплению из пенопласта? По словам эксперта, можно использовать специальную рулонную или плитную теплоизоляцию от надежных компаний. Ведь эти материалы чаще всего прошли все тесты, они экологичны и подходят для использования в интерьерах.



Кроме того, очень многие люди любят использовать в интерьере натяжные потолки из ПВХ, поскольку такое решение обходится гораздо дешевле, чем та же грунтовка, шпаклевка и покраска. Однако уже в процессе монтажа можно почувствовать неприятный специфический запах, ведь из-за высоких температур поливинилхлорид выделяет в воздух вредные вещества. Также и при возгорании этот материал выделяет токсичные соединения.





Ранее дизайнер объяснила, почему яхтный лак и виниловые обои лучше не использовать в интерьере и чем они могут быть опасны для здоровья человека.

Первый материал - этояхтный лак. Как следует из названия, он изначально предназначался для обработки корпусов яхт. И этот материал подходит исключительно для наружного применения.

"Он подходит для экстерьеров. Помимо яхт, таким лаком прекрасно можно покрыть дерево на веранде, например. Или даже вагонку, которой снаружи обшит ваш дом. И это будет безвредно. Но для интерьера этот лак не подходит. При изготовлении яхтного лака используются вредные вещества - это толуол и ксилол. Контакт с этими веществами может провоцировать проблемы со здоровьем. Я понимаю, что это дешевый лак, что он очень эффективный, хорошо защищает дерево, и так и хочется им покрыть столешницу в ванной. Но нельзя, используйте специальные лаки и пропитки для дерева, для интерьеров", - посоветовала дизайнер.

Второе -этовиниловые обои.Их защитное покрытие - это ПВХ, то есть поливинилхлорид.

ПВХ может содержать в себе опасные компоненты: свинец, олово, кадмий и сурьму. А эти вещества, в свою очередь, могут вызывать расстройства здоровья. Например, эндокринные заболевания или падениеиммунитета.

"Не думайте, что я хочу вас запугать, но поймите, что в своей квартиревы находитесь каждый день. А также там находятся члены вашей семьи, дети, питомцы. И даже если материал хоты бы немного вреден, при долгом вдыхании и долгом нахождении с ним в одном помещенииэто все-таки будет оказывать влияние на ваше здоровье. Так что виниловых обоев лучше избегать",- констатировала Татьяна Безверхая.