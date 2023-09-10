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Какие дополнительные курсы не помешают польским летчикам и почему Варшава так упорно держит курс на эскалацию - смотрите в "Клубе редакторов"
Какие дополнительные курсы не помешают польским летчикам? И почему Варшава так упорно держит курс на эскалацию? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события уходящей недели. Учения по обе стороны западных границ Беларуси - кто нагнетает, а кто профессионально реагирует? Военная выдержка, достойная подражания.
Посмотрите, как грамотно повело себя Министерство обороны. Мы не использовали инцидент с вертолетом для того, чтобы обострить ситуацию с Польшей. Представьте, что было бы, если бы белорусский вертолет нарушил воздушное пространство Польши?! У них бы истерика была месяца три. О чем это говорит? Мы на самом деле работаем на мир в Европе. Она должна быть нам благодарна, из-за нас войны нет. А вот польская власть планомерно ведет Европу к войне.
Американское правосудие бьет рекорды. Какой срок можно получить за прогулку по Капитолию? Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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