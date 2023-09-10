Какие дополнительные курсы не помешают польским летчикам и почему Варшава так упорно держит курс на эскалацию - смотрите в "Клубе редакторов"

Посмотрите, как грамотно повело себя Министерство обороны. Мы не использовали инцидент с вертолетом для того, чтобы обострить ситуацию с Польшей. Представьте, что было бы, если бы белорусский вертолет нарушил воздушное пространство Польши?! У них бы истерика была месяца три. О чем это говорит? Мы на самом деле работаем на мир в Европе. Она должна быть нам благодарна, из-за нас войны нет. А вот польская власть планомерно ведет Европу к войне.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси