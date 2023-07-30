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Какие ДТП чаще всего случаются в Минске, рассказали в ГАИ

Какие ДТП чаще всего случаются в Минске, рассказали в ГАИ

Наиболее распространенные виды ДТП в Минске - это наезды на пешеходов, пишетSputnikсо ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Данные за первое полугодие текущего года показывают, что в столице было 104 наезда и 42 столкновения транспортных средств на перекрестках. "В 82 % случаев наезды на пешеходов произошли на обозначенных пешеходных переходах", - отметили госавтоинспекторы.

Госавтоинспекция проанализировала статистику ДТП за первое полугодие и пришла к выводу, что большинство пешеходов попадают под колеса авто на зебре.

В какое время суток чаще всего случаются аварии?

По их словам, чаще всего ДТП происходят с 6:00 до 9:00 и с 15:00 до 18:00.

"Важно знать и понимать, что при аварийной ситуации системы безопасности автомобилей не рассчитаны на защиту детей. Поэтому при их перевозке нужно использовать детские удерживающие устройства", - напомнили в ГАИ.

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