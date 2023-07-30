Какие ДТП чаще всего случаются в Минске, рассказали в ГАИ

Наиболее распространенные виды ДТП в Минске - это наезды на пешеходов, пишетSputnikсо ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Данные за первое полугодие текущего года показывают, что в столице было 104 наезда и 42 столкновения транспортных средств на перекрестках. "В 82 % случаев наезды на пешеходов произошли на обозначенных пешеходных переходах", - отметили госавтоинспекторы.



Госавтоинспекция проанализировала статистику ДТП за первое полугодие и пришла к выводу, что большинство пешеходов попадают под колеса авто на зебре.



