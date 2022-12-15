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Какие два новых штамма коронавируса придут в Беларусь
Медики ожидают прихода в Беларусь двух новых штаммов коронавируса, сообщил журналистам заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской государственной академии последипломного образования Юрий Горбич, пишетБелТА.
"К нам придут два очередных варианта SARS-COV-2, которые доминируют в Европе и Азии. С их приходом начнет расти удельный вес SARS-COV-2", - сказал Юрий Горбич.
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