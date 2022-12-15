Какие два новых штамма коронавируса придут в Беларусь

Медики ожидают прихода в Беларусь двух новых штаммов коронавируса, сообщил журналистам заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской государственной академии последипломного образования Юрий Горбич, пишет БелТА.

"К нам придут два очередных варианта SARS-COV-2, которые доминируют в Европе и Азии. С их приходом начнет расти удельный вес SARS-COV-2", - сказал Юрий Горбич.

