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Какие факторы будут влиять на курс белорусского рубля, рассказал председатель правления Банка развития
Инфляция по прогнозу на следующий год не выше 6 %. Какие факторы будут влиять на курс белорусского рубля, "Главному эфиру" рассказал председатель правления Банка развития Александр Егоров.
По словам специалиста, белорусский рубль сегодня теряет только по отношению к доллару и евро. "Относительно российского рубля потери нет и нет девальвации, мы держимся примерно на одинаковом уровне. Российская Федерация для нас является основным торговым партнером, в курсовой политикемы должны соблюдать паритет реального эффективного курса, и он соблюдается, - отметил председатель правления Банка развития. - Поэтому давление на инфляцию из-за движения курса будет минимально. Потому что импорт продуктов, которые входят в потребительскую корзину, в основном идет уже не из стран Западной Европы и США (ранее его тоже не очень много было), он идет из Российской Федерации, относительно которой, как я уже сказал, курс практически не изменился".
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Что касается самой инфляция с точки зрения доходов населения, в следующем году давления на инфляцию не будет, заверил Александр Егоров. "Будет ли давление с точки зрения потребления? Есть постановление № 713 ((о системе регулирования цен. - Прим.), которое позволяет ограничивать рентабельность предприятия и сдерживать уровень инфляции. Но что более важно, что в развитие указа Президента о прогнозе (указ № 307, которым утверждены важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2024 год - прим. ред.) будет издан Целевой план правительства, где будут доведены ключевые показатели для каждого из министерств. И одним из показателей будет показатель снижения затрат на производство. Именно через снижение затрат мы должны добиваться замедления инфляционных процессов в стране".
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