Какие факторы будут влиять на курс белорусского рубля, рассказал председатель правления Банка развития

Инфляция по прогнозу на следующий год не выше 6 %. Какие факторы будут влиять на курс белорусского рубля, "Главному эфиру" рассказал председатель правления Банка развития Александр Егоров.

По словам специалиста, белорусский рубль сегодня теряет только по отношению к доллару и евро. "Относительно российского рубля потери нет и нет девальвации, мы держимся примерно на одинаковом уровне. Российская Федерация для нас является основным торговым партнером, в курсовой политикемы должны соблюдать паритет реального эффективного курса, и он соблюдается, - отметил председатель правления Банка развития. - Поэтому давление на инфляцию из-за движения курса будет минимально. Потому что импорт продуктов, которые входят в потребительскую корзину, в основном идет уже не из стран Западной Европы и США (ранее его тоже не очень много было), он идет из Российской Федерации, относительно которой, как я уже сказал, курс практически не изменился".

Смотрите все интервью ЗДЕСЬ