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Какие факторы будут влиять на курс белорусского рубля, рассказал председатель правления Банка развития

Какие факторы будут влиять на курс белорусского рубля, рассказал председатель правления Банка развития

Инфляция по прогнозу на следующий год не выше 6 %. Какие факторы будут влиять на курс белорусского рубля, "Главному эфиру" рассказал председатель правления Банка развития Александр Егоров.

По словам специалиста, белорусский рубль сегодня теряет только по отношению к доллару и евро. "Относительно российского рубля потери нет и нет девальвации, мы держимся примерно на одинаковом уровне. Российская Федерация для нас является основным торговым партнером, в курсовой политикемы должны соблюдать паритет реального эффективного курса, и он соблюдается, - отметил председатель правления Банка развития. - Поэтому давление на инфляцию из-за движения курса будет минимально. Потому что импорт продуктов, которые входят в потребительскую корзину, в основном идет уже не из стран Западной Европы и США (ранее его тоже не очень много было), он идет из Российской Федерации, относительно которой, как я уже сказал, курс практически не изменился".

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Что касается самой инфляция с точки зрения доходов населения, в следующем году давления на инфляцию не будет, заверил Александр Егоров. "Будет ли давление с точки зрения потребления? Есть постановление № 713 ((о системе регулирования цен. - Прим.), которое позволяет ограничивать рентабельность предприятия и сдерживать уровень инфляции. Но что более важно, что в развитие указа Президента о прогнозе (указ № 307, которым утверждены важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2024 год - прим. ред.) будет издан Целевой план правительства, где будут доведены ключевые показатели для каждого из министерств. И одним из показателей будет показатель снижения затрат на производство. Именно через снижение затрат мы должны добиваться замедления инфляционных процессов в стране".

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