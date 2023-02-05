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Какие факторы влияют на износ дорожного покрытия, пояснил специалист
Начальник дорожного управления Белорусского дорожного научно-исследовательского института "БелдорНИИ" Николай Радьков рассказал, какие факторы оказывают наибольшее влияние на износ дорожного покрытия. Об этом пишет БелТА.
По словам Николая Радькова, износ дорожного покрытия - это совокупный показатель, на который влияют различные факторы. Речь может идти о перепадах температуры, интенсивности движения или применении песко-соляной смеси. "Нельзя сказать, что состояние дороги зависит только от мороза, применения противогололедных материалов или интенсивности движения. Все эти факторы влияют на износ дороги в сумме", - сказал Николай Радьков.
Тем не менее, подчеркнул начальник дорожного управления "БелдорНИИ", один из наиболее критических факторов - это переход через ноль. Речь идет о таких погодных условиях, когда ртутный столб часто, вплоть до нескольких раз в сутки, пересекает отметку в ноль градусов. Таким образом, резюмировал Николай Радьков, когда плюсовая и минусовая температура меняются часто, это приводит к скорейшему износу дороги.
Фото:pixabay.com
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