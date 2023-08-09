Какие фан-зоны функционируют для болельщиков и гостей II Игр стран СНГ

Развлечения и угощения на любой вкус для болельщиков и гостей II Игр стран СНГ. Главная точка притяжения - ярмарка у Дворца спорта - работает с часа дня и до десяти вечера. Здесь разнообразие сувенирной продукции с символикой Игр, одежда и изделия из белорусского льна, а также огромное количество фудкортов. Шеф-повара готовят традиционные блюда белорусской кухни. Пользуются спросом и восточные сладости, халяль, узбекский плов и лагман. С 19:00 ежедневно дают концерты творческие коллективы.