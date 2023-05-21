Какие функции выполняют учителя-предметники на ЦЭ. Можно ли им задавать вопросы?

Централизованный экзамен начнется совсем скоро. Во время испытания в каждой аудитории находится не менее 3 педагогических работников. Среди них учителя-предметники. Какие функции они выполняют? Можно ли им задавать вопросы? Ответы на вопросы вы найдете на сайте sb.by .

Заметьте, на ЦЭ присутствуют учителя-предметники. Напомним, что ранее на ЦТ такой практики не было. Какие функции у этого педагога? Заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова объяснила, что учитель, преподающий учебный предмет, по которому проводится ЦЭ, может ответить только на вопросы общего характера, причем ответ этот будет произнесен обязательно вслух, чтобы информация стала доступна всем учащимся в аудитории, а не отдельному участнику экзамена.



Педагог-предметник не оказывает помощь в выполнении заданий! Его задача снизить напряженность в аудитории, оказать психологическую помощь, помочь учащемуся сформулировать замечание по содержанию тестового задания, если вдруг оно обнаружилось, и корректно внести данное замечание в протокол проведения экзамена в аудитории.