3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Какие гарантии и выплаты предоставляет государство молодым специалистам?
С начала августа на предприятия и в организации страны прибыли молодые специалисты. Главная задача - обеспечить для них комфортные условия работы и поддержать на важном жизненном этапе. Государство предоставляет трудовые гарантии и бонусы. Молодые специалисты защищены от увольнения в течение двух лет, на них не распространяется испытательный срок. Бюджетными организациями предусмотрены надбавки, а также компенсация переезда.
Татьяна Рахубо, консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Молодым специалистам гарантируется трудоустройство в соответствии с полученной квалификацией и специальностью. Предоставляется также им месяц отдыха - 31 календарный день до начала трудоустройства. В бюджетных организациях все отрасли предусмотрели надбавки молодым специалистам порядка от 10 до 30 %. Также компенсируются, возмещаются расходы на проезд работника, а также на провоз багажа и суточные, так скажем, на период его переезда в другую местность.
В организации и предприятия страны распределили более 60 тысяч молодых специалистов. 22 тысячи - выпускники вузов. И около 38 тысяч с дипломами ссузов и профессионально-технических учебных заведений.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Минске фитнес-тренер продавал стероиды знакомым и клиентам - возбуждено уголовное дело
28 человек погибли при израильском ударе по зданию с ливанскими беженцами
В Минске автомобиль скорой помощи врезался в трамвайное ограждение
В Колумбии из-за сильных наводнений тысячи людей остались без крыши над головой