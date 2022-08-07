Какие гарантии и выплаты предоставляет государство молодым специалистам?

С начала августа на предприятия и в организации страны прибыли молодые специалисты. Главная задача - обеспечить для них комфортные условия работы и поддержать на важном жизненном этапе. Государство предоставляет трудовые гарантии и бонусы. Молодые специалисты защищены от увольнения в течение двух лет, на них не распространяется испытательный срок. Бюджетными организациями предусмотрены надбавки, а также компенсация переезда.



Татьяна Рахубо, консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Молодым специалистам гарантируется трудоустройство в соответствии с полученной квалификацией и специальностью. Предоставляется также им месяц отдыха - 31 календарный день до начала трудоустройства. В бюджетных организациях все отрасли предусмотрели надбавки молодым специалистам порядка от 10 до 30 %. Также компенсируются, возмещаются расходы на проезд работника, а также на провоз багажа и суточные, так скажем, на период его переезда в другую местность.

В организации и предприятия страны распределили более 60 тысяч молодых специалистов. 22 тысячи - выпускники вузов. И около 38 тысяч с дипломами ссузов и профессионально-технических учебных заведений.