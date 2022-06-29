Какие государственные праздники белорусы считают главными?

День Независимости и День Победы - эти праздники белорусы называют главными. Они занимают лидирующие позиции в соцопросе, который провел Институт социологии Академии наук на тему патриотических ценностей населения. Большинство респондентов символы суверенитета и независимости по значимости приравнивают к символам Великой Победы.



Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук:

Национальные праздники, государственные символы - они приоритетны для всех групп населения. Но что интересно, они как раз таки в топе предпочитаемых, выбираемых символов прежде всего у молодого поколения. Одна из социально-демографических групп - лица в возрасте от 18 до 29 лет. И как раз эта группа населения делает отчетливый акцент именно на этих символах нашей государственности.



В рамках социсследования "Патриотические ценности населения Беларуси" опрошены жители всех регионов страны. Это люди разного возраста и социального положения.