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Какие государственные праздники белорусы считают главными?
День Независимости и День Победы - эти праздники белорусы называют главными. Они занимают лидирующие позиции в соцопросе, который провел Институт социологии Академии наук на тему патриотических ценностей населения. Большинство респондентов символы суверенитета и независимости по значимости приравнивают к символам Великой Победы.
Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук:
Национальные праздники, государственные символы - они приоритетны для всех групп населения. Но что интересно, они как раз таки в топе предпочитаемых, выбираемых символов прежде всего у молодого поколения. Одна из социально-демографических групп - лица в возрасте от 18 до 29 лет. И как раз эта группа населения делает отчетливый акцент именно на этих символах нашей государственности.
В рамках социсследования "Патриотические ценности населения Беларуси" опрошены жители всех регионов страны. Это люди разного возраста и социального положения.
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