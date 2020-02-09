Белорусы все чаще предпочитают оплачивать ту же коммуналку, не выходя из дома, - через компьютер или смартфон.



Ровно то же самое происходит и в бизнесе, документообороте. Пять миллионов обращений за год - свежая цифра Единого портала электронных услуг. А ведь в 2013 она была меньше в тысячи раз! Всего каких-то 700 обращений. Сегодня многие бюрократы с сожалением констатируют: "Наш адрес не дом и не улица, наш адрес теперь интернет".



ООН считает создание такой виртуальной среды одним из критериев развития и отслеживает прогресс стран в создании электронного правительства. Под ним понимается не искусственный интеллект вместо чиновников, а система госуслуг онлайн. Беларусь на 38-й строчке этого рейтинга. Достаточно высокий показатель.



Впрочем, принцип "хороший чиновник - электронный чиновник" срабатывает не всегда. Сломать такую систему может банальный грызун. Как случилось недавно в Эстонии. Пара перекусанных проводов - и у граждан цифрового лидера Евросоюза уже нет электронного правительства. Для тех, кто получал рецепты на лекарства через Интернет, - проблема. Благо, ее быстро устранили.



Какие госуслуги онлайн сегодня самые популярные и так ли все безопасно и удобно? Репортаж Александра Лучонка.



Вместо того чтобы простаивать в очередях на почте или в банке, Людмила Александровна выбрала цифровое продвижение. Виртуальный путь во много раз короче. Женщине его подсказала внучка, когда привела на курсы компьютерной грамотности. Осваивать технику начала только на пенсии. Конечно, не за один клик, но за пару месяцев основы ПК стали отлетать от клавиш.



Старшее поколение активно присоединилось к технологическому марафону. В частности, через интернет дамы даже записываются на прием в поликлиники. Благодаря электронной подписи в медцентрах можно зарегистрировать свой личный кабинет.



Ольга Есманчик, главврач 39-й городской клинической поликлиники г. Минска: "Пациент вне зависимости от часов может зайти и посмотреть свою амбулаторную карту. Это когда пациент может самостоятельно узнать результаты анализов, исследований или заказать талон на прием".



Подать заявление в ЗАГС, проверить оценки в школьном дневнике или оплатить штраф. Уже не нужно ходить из кабинета в кабинет, заполнять образцы со стендов, чтобы получить нужную справку.





Единый портал онлайн-услуг

В стране работает единый портал онлайн-услуг, благодаря которому чиновники, бизнесмены и обычные белорусы общаются на одном языке - электронном, а документы не теряются в коридорах власти. На портале сосредоточено более 140 сервисов. Спрос на цифру, как показывает статистика, растет. Только за прошлый год электронными услугами воспользовались более пяти миллионов раз.

Для сравнения: в 2013 цифра была далеко не такой большой: всего 700 обращений. Но после того как список ведомств, подключенных к системе, расширился, вырос электронный спрос. Миллионный рубеж белорусы преодолели в 2016. И вот уже два года как к электронным услугам белорусы стабильно обращаются более пяти миллионов раз. Правда, многие на портале регистрируются неохотно. Ведь чтобы получить большинство услуг, нужна электронная подпись, а она стоит в районе 80 рублей.

Именно в этих стенах данные об оплатах, регистрациях, заявках через портал фиксируют и обрабатывают. На платформе Национального центра электронных услуг также работает сервис "одно окно".

Роман Градусов, директор Национального центра электронных услуг:

"По комплексу «одно окно» у нас оказывается 202 административные услуги. Подача заявки, прикрепление документов, оплата через ЕРИП. Через личный документ человек может проследить выполнение процедуры и получить документ".

В топе популярных процедур "одного окна" постановка на учет на улучшение жилищных условий, на очередь в детский сад, оформление договоров о сдаче жилых помещений в наем. Через портал электронных услуг активно регистрируются и иностранцы. С начала года этой возможностью уже воспользовались больше 20 000 человек. Среди них и Каземпур Камран. Мужчина живет на две страны. В Иране - семья, в Беларуси - работа.

Именно цифровые решения - фундамент электронного правительства. В Беларуси оно еще, конечно, строится. В НЦЭУ анонсируют уже в следующем году внедрение ID-идентификации и биометрических паспортов. Но конечная цель - проактивные сервисы. Над этим здесь уже работают. Они полностью исключат бюрократию. Специалисты говорят, что механизмы могут запустить уже в ближайшие годы.

Пути к цифровой Беларуси определены госпрограммой.

Еще много над чем работать, но необходимый бэкграунд имеем. Минск продолжает умнеть технологически. В столице появилось более сотни точек бесплатного вай-фая. Интернет шагнул даже в метро. На 12 станциях можно оставаться онлайн: в Сети решать рабочие вопросы или заниматься домашними хлопотами. Например, через ЕРИП сегодня можно оплатить более 220 услуг: мобильную связь, коммуналку, - от бумажных жировок уже отказались около 30 000 человек, но все же пока цифровая эра заглянула не в каждый дом.

С тем, что электронные услуги уже вошли в нашу жизнь, горожане не спорят. Ведь не надо долго искать примеры, когда совсем уж традиционная сфера уходит в онлайн. Так, портал "Моя республика" решает проблемы жилищно-коммунального характера. За прошлый год специалисты колл-центра приняли и обработали более 100 000 запросов.

Также поумнела и дорожная инфраструктура, это часть так называемого смарт-сити. Планируется, что в ближайшие три года в Минске появится около сотни технологичных остановок: с разъемами для зарядки, инфокиосками, банкоматами и бесплатным вай-фаем. Переоснащение пройдет и по дорогам столицы. В планах развивать систему автоматизированного управления движением.

К 2022 году в онлайн-формат переведут больше 75 процентов