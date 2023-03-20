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Какие грибы уже появились в Беловежской пуще
В Национальном парке "Беловежская пуща" выросли первые весенние грибы. Такая информация опубликована на официальном сайте нацпарка, сообщает БЕЛТА.
Речь идет о саркосцифе алой, иначе ее еще называют алой чашей. "Это сапрофитный гриб. Он растет на разлагающихся стволах и ветвях деревьев, как правило, покрытых слоем листвы или почвы. Его главная особенность - шляпка, которая является плодовым телом. Она выглядит как ярко-красная чашечка размером от 1,5 см до 5 см в диаметре", - описали в отделе охраны леса и лесного хозяйства.
Края шляпки у этого гриба завернуты внутрь, они окрашены в бледно-розовый или белый цвет. Ножка едва заметна. Саркосцифа алая вырастает в начале весны и плодоносит с апреля по мая.
Фото: БелТА
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