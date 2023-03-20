Какие грибы уже появились в Беловежской пуще

Речь идет о саркосцифе алой, иначе ее еще называют алой чашей. "Это сапрофитный гриб. Он растет на разлагающихся стволах и ветвях деревьев, как правило, покрытых слоем листвы или почвы. Его главная особенность - шляпка, которая является плодовым телом. Она выглядит как ярко-красная чашечка размером от 1,5 см до 5 см в диаметре", - описали в отделе охраны леса и лесного хозяйства.