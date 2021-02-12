Какие идеи обсуждают и каким видят свое будущее витебские машиностроители

А этот бренд готовы укреплять на местах. Нужно отметить интерес к проходящему в Минске форуму - это вся география страны. Прямую трансляцию из Дворца Республики смотрели на многих предприятиях и в учебных заведениях.

Ждут новостей из столицы представители бизнес-среды, ведь в стратегии развития Беларуси ряд предложений по поддержке предпринимательской инициативы.

Ольга Масловская отправилась на частное машиностроительное предприятие на севере нашей страны. Какие идеи обсуждают и каким видят свое будущее и будущее Беларуси - наш корреспондент поинтересовалась у коллектива.

Частное витебское машиностроительное предприятие - лидер отрасли и главный игрок на рынке СНГ. Несколько филиалов, две сотни работающих. За 17 лет предприятие прошло путь от сервисного центра по обслуживанию техники до инновационного производства, где есть место уникальным разработкам.

Нестандартных и свежих идей коллектив ждет и от участников VI Всебелорусского собрания. В кабинетах телевизоры с трансляцией форума. Смотрят, обсуждают, спорят. Актуальную для белорусских производителей тему обозначил Глава государства - углубление экономической интеграции с Россией и создание равных условий труда для производителей обеих стран.

На ближайшие пять лет у витебских машиностроителей большие планы. Предстоит нарастить объем выпуска коммунальной техники и сельскохозяйственного оборудования - это новое направление для предприятия.