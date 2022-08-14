Каких инфекций следует опасаться в предстоящем эпидсезоне

COVID-19 и грипп будут доминировать в предстоящем эпидсезоне, об этом заявила РИА "Новости" заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова.

"Безусловно, коронавирус, как и в прошлые года, встраивается в общую структуру острых респираторных вирусных инфекций.К этому эпидемиологическому сезону сегодня надо быть готовым, что коронавирусная инфекция также будет доминировать вместе с гриппом над основными другими вирусными инфекциями", - сказалаинфекционист.