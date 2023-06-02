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Какие изменения будут в жировках белорусов в новом отопительном сезоне?

МАРТ и Минэнерго уравняли тарифы на тепловую и электроэнергию для отопления мест общего пользования. О необходимости корректировки жировок в профильные ведомства поступали обращения от граждан и обслуживающих организаций.

Новый тариф будет применяться с начала отопительного сезона и составит (с учетом традиционного июньского повышения) чуть более 4 копеек за 1 киловатт-час.

Фото: БЕЛТА

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