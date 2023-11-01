Какие изменения ожидают белорусов с 1 ноября

Ряд экономических новаций нового месяца. Так, с 1 ноября пересчитан бюджет прожиточного минимума, а значит, увеличится размер социальных выплат. Кроме того, теперь будут регулироваться тарифы на все стоматологические услуги.

Детали знает наш экономический обозреватель Антон Малюта.

Начнем, конечно, с бюджета прожиточного минимума. Его пересчитывают раз в квартал: в феврале, мае, августе и ноябре. Как правило, в сторону повышения. И этот раз не исключение.





Итак, новое значение бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения - почти 370 рублей. Это на процент выше, чем норматив, который действовал до этого. А с начала года БМП поднялся более чем на 12 %.

Вслед за ним автоматически пересматриваются различные надбавки и отдельные социальные выплаты. Например, возрастные надбавки к пенсиям. Тем, кому от 75 до 79 лет, ежемесячно доплатят почти 69 рублей. А для группы 80+ - почти 138 рублей.





Вырастут пособия для семей, которые воспитывают детей

Так, при рождении первого ребенка родители получат 10 бюджетов прожиточного минимума, а за второго и последующих детей - уже 14.





К слову, в следующий раз бюджет прожиточного минимума пересмотрят уже в 2024-м - 1 февраля. Но рассчитывать будут немного иначе - такое решения принял Совмин. Дело в том, что теперь в базовый набор продуктов включили и кондитерские изделия. А еще подняли нормы по сахару. Так, что новый БПМ будет значительно выше и слаще.

Но вернемся к новациям ноября. И вот еще одно решение правительства.

Теперь государство будет регулировать тарифы на все стоматологические услуги

Это сделано, чтобы избежать необоснованного завышения цен. На данный момент предельные тарифы выглядят так. Первичный прием стоматолога обойдется максимум около 6 рублей, а изготовление металлокерамической коронки - чуть выше 42 рублей.

Кстати, поход к стоматологу можно вполне запланировать на ближайший уик-энд.









Напомним, отдыхаем четыре дня - с 4 по 7 ноября, а рабочий понедельник переносится на субботу, 11 ноября.

Казалось бы, схема вполне понятная, но всегда есть ряд ситуаций, которые вызывают вопросы. Нужно ли отрабатывать, если человек был в отпуске, на больничном или в командировке? Специально для Агентства теленовостей пояснили специалисты Минтруда.

И важно для тех, кто только устроится на работу. Если вы выйдите на работу 8, 9 или 10 ноября - в субботу, 11-го числа, можно смело отдыхать.