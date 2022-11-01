Какие изменения внесены в систему учета "Электронное образование"

Министерство образования уточнило вопросы ведения системы учета "Электронное образование", сообщает БелТА.

26 сентября Министерство образования приняло постановление № 341, которое предусматривает изложение в новой редакции Инструкции о порядке формирования, ведения и использования автоматизированной системы учета в сфере образования "Электронное образование". Инструкция распространяет свое действие на местные исполнительные и распорядительные органы, а также учреждения образования (иные организации, индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность независимо от форм собственности и подчиненности).

В структуру системы "Электронное образование" входит республиканская информационно-аналитическая система "1-ДУ" и республиканская автоматизированная система "Электронное образование". Система "1-ДУ" обеспечивает сбор и обработку в электронном виде информации об учреждениях дошкольного образования, иных учреждениях образования, иных организациях и индивидуальных предпринимателях, которым, согласно законодательству, предоставлено право осуществлять образовательную деятельность при реализации ими образовательной программы дошкольного образования.

Республиканская автоматизированная система "Электронное образование" предназначена для сквозной технологии сбора, обработки, накопления и формирования единой системы сведений о деятельности учреждений образования, численности и составе педагогических работников учреждений образования, о распределении, направлении на работу и трудоустройстве выпускников, получивших среднее специальное или высшее образование за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов в дневной форме получения образования.

Формирует и ведет систему "Электронное образование" Главный информационно-аналитический центр Министерства образования. Система формируется на основании информации, предоставляемой учреждениями образования.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.