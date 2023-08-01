Какие изменения ждут белорусов c 1 августа

Увеличатся возрастные доплаты к пенсиям. Их получателями будут около полумиллиона человек в возрасте 75 лет и старше. До 79 лет размер выплат составит чуть более 68 рублей. В возрасте 80 лет и старше с учетом надбавки на уход - 137. А при наличии инвалидности первой группы 182 рубля.