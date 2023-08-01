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Какие изменения ждут белорусов c 1 августа
С сегодняшнего дня в Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума на 3,5 %. Он составит 364 рубля 40 копеек. Изменение влечет пересмотр различных надбавок, отдельных социальных выплат и пособий.
Также с рождением первого ребенка единовременная помощь теперь составит 10 БПМ или 3 644 рубля, второго и последующих - 14 БПМ или 5 101 рубль 60 копеек. Всеми видами пособий охвачено около 400 тыс. детей. На выплату всех видов пособий в этом году запланировано порядка 3,5 млрд рублей.
На 7,5 % увеличат размеры госпособий семьям, которые воспитывают детей до 3 лет. На первого ребенка выплаты составят 650 рублей, на второго и последующих детей - 744, и на ребенка с ограниченными возможностями - 837 рублей. Всего выплатами охватят более 220 тыс. малышей.
- Увеличатся возрастные доплаты к пенсиям. Их получателями будут около полумиллиона человек в возрасте 75 лет и старше. До 79 лет размер выплат составит чуть более 68 рублей. В возрасте 80 лет и старше с учетом надбавки на уход - 137. А при наличии инвалидности первой группы 182 рубля.
Вырастут и размеры социальных пенсий инвалидам и детям-инвалидам. Для первой группы, в том числе инвалидам с детства, выплаты составят 401 рубль. Второй группы - 310 рублей. Третьей - 273 рубля. Увеличиваются и размеры выплат для детей-инвалидов до 18 лет.
Фото: из открытых интернет-источников
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