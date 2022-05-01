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Какие изменения ждут белорусов с 1 мая 2022 года
С 1 мая в Беларуси новый бюджет прожиточного минимума. В среднем на душу населения он составит 311 рублей и 15 копеек. Это почти на 5 % больше по сравнению с прежним нормативом. Новая величина будет действовать до конца июля.
Пересмотренный бюджет традиционно влияет на целый ряд пособий. Во-первых, единовременное (его назначают при рождении ребенка): сумма на первого малыша теперь составит 3 111 с половиной рублей. При рождении второго ребенка и последующих - 4 356 рублей. Вырастут и ежемесячные выплаты на детей до трех лет.
1 мая также увеличатся возрастные доплаты к пенсиям. Их получатели - люди от 75 лет и старше. Размер этих выплат для лиц в возрасте 75-79 лет составит 58 рублей, от 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) - почти 117 рублей. Суммы зафиксированы на квартал до конца июля.
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