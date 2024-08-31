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Какие изменения ждут белорусов с 1 сентября
Какие изменения ждут граждан страны, начиная с 1 сентября? 800 тыс. белорусов получат прибавку к зарплате. В первый день осени подрастет базовая величина, от которой зависят доходы работников в бюджетной сфере.
Теперь ее размер 253 рубля. К предыдущей сумме плюс 3 рубля. В текущем году это уже второе повышение показателя. В прошлый раз базовую ставку увеличивали в январе, тогда добавили более 6 %.
Выросли зарплаты бюджетников
Кроме того, второй раз за год за счет надбавок поднимутся зарплаты у некоторых работников, которые заняты в системе образования. Последовательное повышение до 2025 года оплаты труда в этой сфере предусмотрено соответствующей программой правительства.
Добавят 15 % от оклада мастерам производственного обучения учреждений образования. Прибавка для родителей - воспитателей детского дома семейного типа составит четверть оклада. А вот поварам и кухонным рабочим в школьных столовых зарплату увеличат ровно на половину.
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