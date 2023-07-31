Какие храмы реставрируются в этом году в Беларуси, рассказал Александр Румак

В Беларуси активно продолжается работа по реставрации храмов и монастырей. Восстанавливается Спасо-Евфросиниевский храм в Полоцке, костел Божьего Тела в Несвиже и другие объекты. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на словауполномоченного по делам религий и национальностей Александра Румака.



"У нас ведется работа по восстановлению Свято-Евфросиниевского храма в Полоцке, Юровичского монастыря в Калинковичском районе, также заканчивается реставрация костела Божьего Тела в Несвиже. И, конечно, сейчас рассматриваются планы по другим объектам. Эта работа будет продолжаться", - сказал Александр Румак.

По его словам, в стране много внимания уделяется исторической памяти, чтобы сохранить "истоки, от которых ведется история Беларуси и ее народа". "Наши истоки состоят именно из наследия христианства, ислама, иудаизма. И очень важно сохранять наши исторические корни и восстанавливать то, что в силу различных причин потеряно. В том числе по причине военного лихолетья, которое проходилось не единожды по витебской земле. Поэтому и государство оказывает большую помощь в восстановлении культовых зданий. В соответствии с государственными программами оказывается помощь по восстановлению православных, католических храмов, оказывается поддержка в реализации таких проектов, позволяющих восстанавливать наше историческое наследие", - подчеркнул Александр Румак.