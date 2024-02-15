3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Какие компании в Беларуси стали лидерами в сфере промтуризма по итогам 2023 года
В Беларуси все больше развивается промышленный туризм. Предприятия Минпрома в прошлом году посетили 93,5 тыс. туристов, что почти на 20 тыс. больше, чем в 2022-м.
Как отметили в профильном министерстве, этому способствовали широкая информационная работа, внедрение новых видов услуг, повышение качества сервиса и участие в различных специализированных выставках и форумах. Лидерами в сфере промтуризма по итогам 2023 года стали холдинги БЕЛАЗ (51,5 тыс.), МТЗ (чуть более 19) и МАЗ (почти 7 тыс. туристов).
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов