Какие компании в Беларуси стали лидерами в сфере промтуризма по итогам 2023 года

В Беларуси все больше развивается промышленный туризм. Предприятия Минпрома в прошлом году посетили 93,5 тыс. туристов, что почти на 20 тыс. больше, чем в 2022-м.

Как отметили в профильном министерстве, этому способствовали широкая информационная работа, внедрение новых видов услуг, повышение качества сервиса и участие в различных специализированных выставках и форумах. Лидерами в сфере промтуризма по итогам 2023 года стали холдинги БЕЛАЗ (51,5 тыс.), МТЗ (чуть более 19) и МАЗ (почти 7 тыс. туристов).