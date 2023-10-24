Какие препараты должны быть в аптечке в сезон простуд

Осенью и зимойгрипп и ОРВИ приходят вместе с насморком, кашлем и головной болью. Что должно быть в домашней аптечке в сезон простуд, рассказаланутрициолог Татьяна Забалуева. Слова специалиста публикует sb.by.



Базовая аптечка в сезон простуд должна быть дома у каждого человека."У меня она есть всегда, поэтому моя семья болеет не более двух дней один раз в год. Как только вы почувствовали, что заболеваете, или вы только что переболели простудным заболеванием, нужно помочь своему иммунитету справиться с этим, чтобы болезнь не была долгоиграющей и с осложнениями. Если вы только что переболели, иммунитет очень низкий, поэтому подвержены следующему быстрому заболеванию. Именно для этих случаев дома должна быть натуральная аптечка", - отметила Татьяна Забалуева.



В такой аптечке должен быть витамин С (лучше в липосомальной формуле), витамин Д, цинк, эхинацея и масло орегано.



"Эти нутрицевтики являются хорошими помощниками для иммунитета. Именно благодаря им вы будете редко болеть и быстро восстанавливаться. Ваш иммунитет будет на высоком уровне", - подчеркнула специалист.



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