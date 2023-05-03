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Какие мероприятия ко Дню Победы стартовали в Беларуси и как приезжие почтили память героев

В преддверии Дня Победы много россиян - и студенты, и бизнесмены - приезжают семьями, чтобы поучаствовать в памятных мероприятиях Беларуси. Чем запомнился этот день, рассказала Елизавета Синяк.

Разные национальности, возрасты и профессии - в годы войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя, но память о погибших живет до сих пор.

Два братских народа объединил российский автопробег "Огонь памяти".


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Частичка Вечного огня с мемориального комплекса "Поклонная гора" в Москве осталась на местах боевой славы России и Беларуси. Гродно принимал участников патриотического проекта, он объединил больше 50 человек.

Дедушка никогда не любил говорить о войне, но он всегда говорил, что только семья сможет вот это все вместе пережить. И, конечно, когда наши дети собираются с нами - а в сегодняшнем автопробеге их участвует 16 человек - это такой большой шаг вперед, это наша возможность не потерять поколение, которое уже видит оставшихся ветеранов, ну, единицы.
Наталья Михалева, участница автопробега "Огонь памяти" (Россия)

Общая протяженность маршрута автопробега составила более 2,5 тыс. км. Уже 4 мая колонна выдвинется по Гродненской области, участники посетят Щучин, Лиду и Ошмяны.


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Встречаемся с друзьями, встречаемся с братьями, общаемся с детьми, передаем частичку огня. И, наверное, все же вселяем надежду в людей, которые нас видят, что дружба и мир - это самое главное на земле.
Сергей Игнатьев, организатор автопробега "Огонь памяти" (Россия)

А монумент в Барановичах называют памятником "Освобождения". Место, где минута молчания громче любых слов. Вечный огонь здесь горит с 1964 года. Сражение за город стало одним из ярких событий в операции "Багратион". За проявленное мужество шесть воинов удостоились звания Героя Советского Союза. Но память увековечена не только в камне, она живет в сердце каждого белоруса.


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Знаете, я всегда вспоминаю стихи, которые мы в детстве повторяли неоднократно: "Это нужно не мертвым, это нужно живым. Это надо нам, это надо тем, кто идет за нами. Не допустить войны, не допустить войны на нашей земле и сделать все, чтобы мир и спокойствие были на всей земле.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Мир на наших землях царит и благодаря медикам. Не жалея своих жизней, хирурги, медсестры, санитары во времена Великой Отечественной войны стояли на передовой и спасали раненых солдат.

"Нам жить и помнить" - под таким названием торжественно открылся патриотический форум на базе Белорусского государственного медицинского университета. Среди участников есть студенты со всей Беларуси, а также представители Самарского, Кубанского, Ярославского и Смоленского вузов.

Делегаты высадили аллею в честь подвига медицинских работников в военные годы, в планах - посещение тематических мероприятий, а также экскурсия в Брестской крепости.

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