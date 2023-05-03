Какие мероприятия ко Дню Победы стартовали в Беларуси и как приезжие почтили память героев

Дедушка никогда не любил говорить о войне, но он всегда говорил, что только семья сможет вот это все вместе пережить. И, конечно, когда наши дети собираются с нами - а в сегодняшнем автопробеге их участвует 16 человек - это такой большой шаг вперед, это наша возможность не потерять поколение, которое уже видит оставшихся ветеранов, ну, единицы.

Наталья Михалева, участница автопробега "Огонь памяти" (Россия)