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Какие мероприятия ко Дню Победы стартовали в Беларуси и как приезжие почтили память героев
В преддверии Дня Победы много россиян - и студенты, и бизнесмены - приезжают семьями, чтобы поучаствовать в памятных мероприятиях Беларуси. Чем запомнился этот день, рассказала Елизавета Синяк.
Разные национальности, возрасты и профессии - в годы войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя, но память о погибших живет до сих пор.
Два братских народа объединил российский автопробег "Огонь памяти".
Частичка Вечного огня с мемориального комплекса "Поклонная гора" в Москве осталась на местах боевой славы России и Беларуси. Гродно принимал участников патриотического проекта, он объединил больше 50 человек.
Дедушка никогда не любил говорить о войне, но он всегда говорил, что только семья сможет вот это все вместе пережить. И, конечно, когда наши дети собираются с нами - а в сегодняшнем автопробеге их участвует 16 человек - это такой большой шаг вперед, это наша возможность не потерять поколение, которое уже видит оставшихся ветеранов, ну, единицы.
Общая протяженность маршрута автопробега составила более 2,5 тыс. км. Уже 4 мая колонна выдвинется по Гродненской области, участники посетят Щучин, Лиду и Ошмяны.
Встречаемся с друзьями, встречаемся с братьями, общаемся с детьми, передаем частичку огня. И, наверное, все же вселяем надежду в людей, которые нас видят, что дружба и мир - это самое главное на земле.
А монумент в Барановичах называют памятником "Освобождения". Место, где минута молчания громче любых слов. Вечный огонь здесь горит с 1964 года. Сражение за город стало одним из ярких событий в операции "Багратион". За проявленное мужество шесть воинов удостоились звания Героя Советского Союза. Но память увековечена не только в камне, она живет в сердце каждого белоруса.
Знаете, я всегда вспоминаю стихи, которые мы в детстве повторяли неоднократно: "Это нужно не мертвым, это нужно живым. Это надо нам, это надо тем, кто идет за нами. Не допустить войны, не допустить войны на нашей земле и сделать все, чтобы мир и спокойствие были на всей земле.
Мир на наших землях царит и благодаря медикам. Не жалея своих жизней, хирурги, медсестры, санитары во времена Великой Отечественной войны стояли на передовой и спасали раненых солдат.
"Нам жить и помнить" - под таким названием торжественно открылся патриотический форум на базе Белорусского государственного медицинского университета. Среди участников есть студенты со всей Беларуси, а также представители Самарского, Кубанского, Ярославского и Смоленского вузов.
Делегаты высадили аллею в честь подвига медицинских работников в военные годы, в планах - посещение тематических мероприятий, а также экскурсия в Брестской крепости.
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