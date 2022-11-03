Какие мероприятия приурочены к 140-летию со дня рождения Якуба Коласа

"Гений его поэтического таланта раскрылся на сломе эпох, когда в начале ХХ века происходил поиск национальной идентичности и путей дальнейшего развития нашего народа, - говорится в поздравлении . - Шедевры классика выявили самые тонкие грани белорусской души, подняли на вершины искусства родное слово, стали призывом и заветом соотечественникам о святом долге самоотверженного служения Родине".

Сегодня на площади Якуба Коласа в Минске ожили строки песняра земли белорусской. Нараспев классика цитировал народный хор имени Цитовича, прозвучали отрывки из поэм "Новая зямля" и стихи автора. Якуба Коласа, символ национальной аутентичности, который и сегодня через свои литературные полотна учит любить родное слово, почтили минутой молчания у мемориала в бронзе. К подножию монумента легли цветы. Церемония возложения объединила не только представителей культурной сферы, но и всех, кто неравнодушен к художественному слогу мастера слова, в том числе школьников и студентов белорусских вузов.