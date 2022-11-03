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Какие мероприятия приурочены к 140-летию со дня рождения Якуба Коласа

З ноября исполняется 140 лет со дня рождения песняра белорусской литературы Якуба Коласа. Приветствие участникам торжественного мероприятия, посвященного юбилейной дате известного писателя, педагога и ученого, народного поэта Беларуси, направил глава государства Александр Лукашенко.

"Гений его поэтического таланта раскрылся на сломе эпох, когда в начале ХХ века происходил поиск национальной идентичности и путей дальнейшего развития нашего народа, - говорится в поздравлении. - Шедевры классика выявили самые тонкие грани белорусской души, подняли на вершины искусства родное слово, стали призывом и заветом соотечественникам о святом долге самоотверженного служения Родине".

Сегодня на площади Якуба Коласа в Минске ожили строки песняра земли белорусской. Нараспев классика цитировал народный хор имени Цитовича, прозвучали отрывки из поэм "Новая зямля" и стихи автора. Якуба Коласа, символ национальной аутентичности, который и сегодня через свои литературные полотна учит любить родное слово, почтили минутой молчания у мемориала в бронзе. К подножию монумента легли цветы. Церемония возложения объединила не только представителей культурной сферы, но и всех, кто неравнодушен к художественному слогу мастера слова, в том числе школьников и студентов белорусских вузов.

Якуб Колас марыў, каб мы жылі лепей, і не проста марыў, а рабіў усё для гэтага магчымае. І сёння мы кажам вялікі дзякуй класіку беларускай літаратуры, народнаму паэту, які плённа працаваў на карысць нашай краіны і аддваў усяго сябе нашай беларускай літаратуры.Ольга Глуховская, директор магазина "Академическая книга":
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси
Якуб Колас - это самая мощная глыба белорусской литературы, и произведения Якуба Коласа знают не только в Беларуси, но и во многих странах мира. Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств Беларуси:
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси
Гэта не толькі паэт, не толькі стрыжань, а яшчэ, я не пабаюся такой высокай фразы, як духоўны бацька. Гэта нашая душа, гэта дзякуй богу ўсім нам належыць. Гэта шчасце - быць беларусам, ведаць мову.А в Столбцах сегодня монументальная премьера. На центральной улице состоится открытие нового памятника народному поэту от белорусских скульпторов. На музыкальную программу вечером ждет Белгосфилармония.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси

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