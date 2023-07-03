С праздником, Беларусь! Эти слова звучат сегодня повсеместно в каждом районе, городе, на селе.

Какие мероприятия в День Независимости пройдут в Могилеве, Гомеле и Витебске.

Могилев

В Могилеве старт большой программе будет дан на Буйничском поле. По традиции тысячи белорусов придут туда, чтобы поклониться подвигу красноармейцев и горожан в годы Великой Отечественной войны.

Святое для каждого место. И знаковое. Именно 3 июля 41-го началась легендарная оборона Могилева. Его жители стали плечом к плечу с бойцами, чтобы сдержать танковую армию вермахта. Вторая Брестская крепость - 23 дня фашисты не могли взять город.

Почтить память героев к мемориалу придут представители общественных объединений, молодежных организаций и станут участниками праздничного митинга с возложением цветов к каплице. Минутой молчания почтут память героев.

И весь Могилев подключится к празднованию Дня Независимости. На концертных площадках, в парках и скверах выступят духовые оркестры, юные таланты, лучшие артисты страны.

Мероприятия заполнят весь день. В парке Подниколье развернется детская развлекательная программа. Семейный праздник примет спортивный комплекс на Сурганова. Вечером на площади Славы - большой концерт. Его украсит Александр Солодуха и Всехсвятский мужской хор.

Гомель

В городе над Сожем шествие по центральным улицам станет официальным началом торжественных мероприятий ко Дню Независимости. В праздничной колонне - ветераны, трудовые коллективы и молодежь.

Сегодня гомельчане серьезно настроены побить прошлогодний рекорд по количеству участников шествия. Годом ранее колона насчитывала 15 тысяч человек. По традиции жители и гости Гомеля проследуют к площади Ленина. Обязательный пункт программы - возложение живых цветов к Вечному огню у братской могилы советских воинов подпольщиков. Город подготовил и большую концертную программу. А на выставке военной техники можно будет ознакомиться с новинками белорусского производства.

Сегодня также запланировано чествование обладателей почетного звания "Человек года". 24 награждаемых в семи номинациях.

Витебск

Основные торжества Дня Независимости в Витебске пройдут на площади Победы. Жители областного центра возложат цветы к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. Защитников почтут минутой молчания.

Праздничными мероприятиями наполнен весь день. Музыкальное поздравление готовит духовой оркестр, будут работать аттракционы, выставки под открытым небом. Самых маленьких пригласят на интерактивные локации. Каждый сможет принять участие в викторинах. А уютные парки и скверы пригласят закружить в ритме вальса.