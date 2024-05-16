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Какие меры приняты государством для борьбы с зарплатами в конвертах - подробности в проекте "На контроле Президента"
Когда-то в здании на улице Менжинского в Бресте располагался офис двух строительных компаний. Как оказалось, серьезных правонарушителей.
С 2017 по 2022 годих руководство организовало схему по выплате зарплаты в конвертах. Они трудоустраивали людей в Беларуси, а затем отправляли в Польшу, где те и работали. Питание и проживание было за счет принимающей стороны. Но при выдаче зарплаты часть денег все же относилась к командировочным расходам. К тому же по трудовому договору зарплата составляла от 400 до 700 рублей. Но на руки сотрудники получали в среднем свыше 3 тыс. Все это значительно сокращало налоговые и страховые платежи. Общий ущерб для бюджета превысил 14 млн. рублей.
Предлагали нормальную сумму - 1 тыс, 1,2 тыс. долларов и выше. Проживание в хостеле, в гостинице, питание бесплатно. Предоставление спецодежды. Ну, я согласился. Плата представляла свои нюансы. Официально я получал зарплату 650 рублей, а неофициально я получал зарплату больше 3 тыс. рублей.
"Будэспорт" 771 работнику в качестве заработной платы под видом командировочных расходов выплачены денежные средства на общую сумму 17,6 млн рублей, из которых в бюджет не уплачен подоходный налог с физических лиц в сумме 2,3 млн рублей, а также не уплачены страховые взносы ФСЗН в сумме 5,8 млн рублей.
По результатам предварительного следствия вина фигурантов была полностью доказана и уголовное дело направлено в суд. Фемида вынесла обвинительный приговор. Как говорят специалисты, зарплата в конвертах не существует сама по себе, а является своего рода показателем того, что в стране может присутствовать теневая экономика. Источники нелегальной выплаты и заработной платы весьма разнообразны, начиная от неучтенной выручки и незаконных финансовых операций и заканчивая наличием так называемых мертвых душ - работников, которые только числятся на предприятии, а зарплату за них получают другие.
В настоящее время Комитетом государственного контроля борьба с нелегальными выплатами зарплаты в конвертах ведется по нескольким направлениям. Подробности смотрите в видео.
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