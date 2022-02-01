Какие меры приняты в Беларуси, чтобы снизить риск заражения COVID-19

Пациенты, которые приходят, в поликлинике принимаются в отдельных кабинетах. Так в Центральной районной поликлинике из 4 этажей на 3 этажах, отдельно выделенных, принимаются температурящие пациенты. На приеме температурящих пациентов было задействовано более половины всего состава врачей.

Чтобы избавиться от очередей в поликлиниках, горожанам с температурой выше 38 градусов настоятельно рекомендуют вызывать врача на дом. Созданы специальные мобильные ковидные бригады, они отслеживают состояние пациентов с коронавирусом, у которых заболевание проходят в легкой форме и они лечатся дома.





Нагрузка увеличилась конкретно. Например, в сравнении, две недели назад у нас работали две ковидные бригады выездные. На данный момент у нас увеличилось до пяти мобильных бригад. В среднем нагрузка на каждого врача по 40 пациентов за сутки.

В Лидском районе привито 61 % населения от коронавирусной инфекции и ревакцинированы порядка 88 % от подлежащих. Хочется отметить, что из количества заболевших коронавирусной инфекцией на данный момент 90 % не привиты.

В Беларуси Минздрав разрешил врачам устанавливать диагноз "инфекция COVID-19" при наличии клинических или рентгеномографических данных без проведения обязательного ПЦР. Исключение - госпитализация в стационар.По данным медиков, сейчас в стране превалирует коронавирус, результат лабораторного теста никак не сказывается на терапии. Отметим, за сутки в Беларуси плюс 1918 пациентов с COVID-19, выписаны 1359 человек. Если заболевание протекает в легкой форме, пациент находится дома, соблюдая рекомендации врача. Если обнаружена пневмония, то ее и будут лечить. Какие еще меры приняты, чтобы снизить риск заражения при посещении поликлиник, расскажетБоль в грудной клетке, сильный кашель, температура 38 с половиной. Наталья Пашкова 6 дней лечилась дома, а когда ситуация уже стала критической, попала в больницу. Медики поставили диагноз - пневмония, 20 % поражения легких."Омикрон" в отличие от других вариантов коронавируса более заразен и распространяется быстрее предшественников. При этом в отличие от штамма "дельта", "омикрон" протекает легче. Основные клинические симптомы проходят достаточно быстро.Уровень госпитализации с приходом "омикрона" стал гораздо ниже. Это не только потому, что штамм менее патогенный, но еще и результат активной вакцинацией наших граждан от COVID-инфекции. А в реанимацию попадают только единицы пациентов, которые получили антиковидный укол.Большинство пациентов болеет в домашних условиях. Поэтому сейчас возросла нагрузка как раз на амбулаторно-поликлиническую и педиатрическую службы. Если в первые волны в Жодинской больнице привлекали врачей для работы в стационаре, то сейчас наоборот специалистов задействуют для оказания помощи в поликлинике.На усиленный режим работы переведены и все поликлиники города Лиды. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией здесь начали фиксировать на прошлой неделе. Пик обращений пришелся на нынешний понедельник.Не останавливается и кампания по иммунизации населения. Жителей Лидского района вакцинируют как в поликлиниках, так и по месту работы.Белорусская система здравоохранения подготовилась к приходу нового штамма - обучен персонал, проверены все кислородные системы, увеличены запасы СИЗов и лекарственных средств. А снизить колоссальную нагрузку на врачей можно, соблюдая простые правила: мыть руки, использовать средства защиты и держать дистанцию.