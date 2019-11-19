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Какие надежды белорусы возлагают на своих избранников

К работе новый состав парламента приступит уже 6 декабря. Наши корреспонденты спросили у белорусов, какие надежды возлагают они на своих избранников (видео).

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