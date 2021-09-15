Какие наказания получали те, кто состоял в национально-освободительном движении - смотрите 15 сентября во второй серии "Рубеж. Противостояние"

В нашей истории уже были факты, когда нас разъединяли и пытались уничтожить. Мы это помним. Мы это уже прошли. Знаем, какой ценой дается единство нации. Сегодня в вечернем эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" - вторая серия документального проекта "Рубеж". Как этнические белорусы сопротивлялись политике полонизации. Время, когда закрывались белорусские школы. Когда священников заставляли проводить службы на польском языке.