ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Какие наказания получали те, кто состоял в национально-освободительном движении - смотрите 15 сентября во второй серии "Рубеж. Противостояние"

В нашей истории уже были факты, когда нас разъединяли и пытались уничтожить. Мы это помним. Мы это уже прошли. Знаем, какой ценой дается единство нации. Сегодня в вечернем эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" - вторая серия документального проекта "Рубеж". Как этнические белорусы сопротивлялись политике полонизации. Время, когда закрывались белорусские школы. Когда священников заставляли проводить службы на польском языке.

Какие наказания получали те, кто состоял в национально-освободительном движении? Смотрите вторую серию "Рубеж. Противостояние" после "Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все