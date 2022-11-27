Какие направления внутреннего туризма популярны у белорусов?

"Агроэкотуризм популярен еще со времен пандемии, потому что дает возможность выехать с семьей или немногочисленной компанией друзей в какой-то отдаленный уголок нашей страны и на лоне природы отдохнуть, побыть в атмосфере восстановления и физически, и энергетически. Не нужно также забывать о санаторно-курортном лечении, так как санаторий ассоциируется уже немного в другом статусе. Сейчас это место, где ты можешь просто расслабиться, получить какие-то туры выходного дня для восстановления после тяжелой рабочей недели", - отметила Ирина Воронович.