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Какие направления внутреннего туризма популярны у белорусов?

Какие направления внутреннего туризма популярны у белорусов?

Каким видамотдыха внутри страны белорусы отдавали предпочтение в турсезоне 2022года? Об этом рассказаладиректор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович, пишет БелТА.

Так, влидерах оказались агроэкотуризм и санаторно-курортное лечение.

"Агроэкотуризм популярен еще со времен пандемии, потому что дает возможность выехать с семьей или немногочисленной компанией друзей в какой-то отдаленный уголок нашей страны и на лоне природы отдохнуть, побыть в атмосфере восстановления и физически, и энергетически. Не нужно также забывать о санаторно-курортном лечении, так как санаторий ассоциируется уже немного в другом статусе. Сейчас это место, где ты можешь просто расслабиться, получить какие-то туры выходного дня для восстановления после тяжелой рабочей недели", - отметила Ирина Воронович.

Также она добавила, что ранее санатории больше ассоциировались с лечебными целями. Иотдельно поблагодарила санатории за разработку специальных туров для внутреннего потребителя.

"Вырос процент посещения санаториев нашими гражданами. Статистика немного варьируется в зависимости от недель, и бывает, что загрузка и до 91 % доходит. Среди них около 1,5 тыс. - это иностранцы, а все остальные - белорусские граждане", - заметила эксперт.

Фото:pixabay.com

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