Какие нарушения правил эксплуатации газового оборудования чаще всего находят?

В центре внимания государства безопасность людей как на глобальном, так и на бытовом уровне. Уже началась подготовка к отопительному сезону. Выполнение работ по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования контролируют инспекторы. В их ежедневном маршруте десятки точек и, к сожалению, редкие из них обходятся без замечаний. В этом убедился и наш корреспондент Антон Малюта.

Мониторинг жилого фонда

Это дом по столичной улице Киселева. С него сегодня начинают свой мониторинг инспекторы по газовому надзору. Опытные специалисты сразу замечают нарушение - отсутствие специального покрытия, как итог - коррозия металла. Проверяют дальше, в подъезде видят картину еще хуже.





Здесь мы видим нарушение крепления газопровода с обоих сторон, что является существенным нарушением требований законодательства. Если кто-то резко откроет дверь, это может нарушить целостность газопровода, что может привести к несчастному случаю.

Такая ситуация, к сожалению, не редкость. И это недоработка эксплуатирующей организации. По итогу ответственным лицам будет выдан акт осмотра с замечаниями и сроками их устранения.





В зависимости от нарушения необходимо задействовать также сторонние организации: газоснабжающую либо же организации, специализирующиеся на прочистке и проверке дымоходных каналов, у которых есть лицензия. Виталий Морозько, инспектор Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области

Безопасная эксплуатация газового оборудования

Чтобы узнать подробнее о самых частых нарушениях, далеко идти не пришлось. Соседний дом по той же улице в плане безопасности оказался далеко не образцовым.

Казалось бы, инспекторов уже ничего не может удивить. Но уже в подъезде вдоль стены замечают целые гирлянды проводов. И это в непосредственной близости с газовой трубой. Удивительно, что на это никак не реагируют сами жильцы. Самое минимальное, что могут сделать люди для своей же безопасности, - обеспечить доступ мастеров для проверки оборудования.

Жители многоквартирного дома живут в сообществе, где один за всех и все за одного. Если не обеспечил доступ один, это может привести к проблеме всего дома или подъезда. Ольга Давыдова, инспектор Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области

Остерегайтесь лжегазовиков!

Это, кстати, обязанность жильцов. А вот мастера должны предоставлять служебное удостоверение. Так их можно отличить от лжегазовиков, которые приходят без предварительного согласования и обманывают чаще всего пенсионеров.





Стоимость оборудования в торговой сети 20-25 рублей. А они приходят и рассказывают, что скидка для пенсионеров и при этом стоимость 200 рублей. Виктор Конончук, замдиректора филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области

Общая безопасность