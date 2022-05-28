3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Какие нарушения правил эксплуатации газового оборудования чаще всего находят?
В центре внимания государства безопасность людей как на глобальном, так и на бытовом уровне. Уже началась подготовка к отопительному сезону. Выполнение работ по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования контролируют инспекторы. В их ежедневном маршруте десятки точек и, к сожалению, редкие из них обходятся без замечаний. В этом убедился и наш корреспондент Антон Малюта.
Мониторинг жилого фонда
Это дом по столичной улице Киселева. С него сегодня начинают свой мониторинг инспекторы по газовому надзору. Опытные специалисты сразу замечают нарушение - отсутствие специального покрытия, как итог - коррозия металла. Проверяют дальше, в подъезде видят картину еще хуже.
Здесь мы видим нарушение крепления газопровода с обоих сторон, что является существенным нарушением требований законодательства. Если кто-то резко откроет дверь, это может нарушить целостность газопровода, что может привести к несчастному случаю.
Такая ситуация, к сожалению, не редкость. И это недоработка эксплуатирующей организации. По итогу ответственным лицам будет выдан акт осмотра с замечаниями и сроками их устранения.
В зависимости от нарушения необходимо задействовать также сторонние организации: газоснабжающую либо же организации, специализирующиеся на прочистке и проверке дымоходных каналов, у которых есть лицензия.
Безопасная эксплуатация газового оборудования
Чтобы узнать подробнее о самых частых нарушениях, далеко идти не пришлось. Соседний дом по той же улице в плане безопасности оказался далеко не образцовым.
Казалось бы, инспекторов уже ничего не может удивить. Но уже в подъезде вдоль стены замечают целые гирлянды проводов. И это в непосредственной близости с газовой трубой. Удивительно, что на это никак не реагируют сами жильцы. Самое минимальное, что могут сделать люди для своей же безопасности, - обеспечить доступ мастеров для проверки оборудования.
Жители многоквартирного дома живут в сообществе, где один за всех и все за одного. Если не обеспечил доступ один, это может привести к проблеме всего дома или подъезда.
Остерегайтесь лжегазовиков!
Это, кстати, обязанность жильцов. А вот мастера должны предоставлять служебное удостоверение. Так их можно отличить от лжегазовиков, которые приходят без предварительного согласования и обманывают чаще всего пенсионеров.
Стоимость оборудования в торговой сети 20-25 рублей. А они приходят и рассказывают, что скидка для пенсионеров и при этом стоимость 200 рублей.
Общая безопасность
Также инспекторы напоминают о необходимости установить извещатели в помещениях, где находятся котлы и колонки. В случае внештатной ситуации они дадут своевременный сигнал. И, конечно, важно помнить и соблюдать базовые правила обращение с газовым оборудованием. От этого напрямую зависит наша общая безопасность.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Подробности изъятия 225 кг психотропов - в фильме "Наркотрафик через Беларусь: спецоперация"
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело