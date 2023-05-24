Какие недостатки в системе здравоохранения Беларуси будут устранены к 1 января 2024 года

Медицинское обслуживание населения в регионах Беларуси подверглось настоящей ревизии. Дефицит кадров, недоступность высококвалифицированной помощи, очереди по несколько лет на отдельные операции - все это выявила независимая рабочая группа, созданная по поручению Президента. Александр Лукашенко категорично поручил до 1 января следующего года навести порядок в отрасли.

Ольга Масловская о проблемах и задачах для отечественной медицины.

Своих пациентов Зинаида Колдунова знает поименно. Больше двадцати лет работает в ФАПе в деревне Башни. На участке 313 взрослых и 34 ребенка. Фельдшеру сельчане доверяют, но всякий раз ждут приезда врача. А он здесь гость нечастый.

Лишь по приезде врача можно получить назначения, сдать анализы - в другие дни пробирки просто не на чем доставить в центр. Если вдруг болезнь не совпала с графиком приема, приходится вызывать скорую или самому ехать в больницу.

В двух ФАПах Шумилинского района и вовсе нет постоянно закрепленных медработников. В Добее и Амбросовичах разве что санитарку застать можно. Сюда по графику приезжают специалисты из центра. Правда, в Добее заявленный график не соответствует действительности.

В Витебской области более 350 фельдшерско-акушерских пунктов. Многие работают всего несколько дней в неделю. Измерить температуру, давление, поставить укол - вот и весь спектр медицинских услуг, которые можно получить в стенах ФАПа.

У населения они более востребованы как аптеки, где можно приобрести лекарственные средства. Квалифицированную медицинскую помощь может оказать врач общей практики, который работает по графику и приезжает один-два раза в месяц. В результате получаемая помощь по месту жительства минимальна и вызывает обоснованные нарекания со стороны граждан. Наталья Никифорова, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси по Витебской области

Проблему решают. Уже этим летом в помощь ФАПам придет мобильный медицинский комплекс. Помимо Шумилинского, поликлиника на колесах появится еще в девяти районах Витебской области.

Будет перекрываться нашим передвижным комплексом, который будет укомплектован и помощником врача, и врач будет выезжать. Соответственно, можем мы отправить узкого специалиста, передвижной УЗИ-аппарат и лаборанта. Александр Рудович, заместитель главврача по медицинской части Шумилинской центральной районной больницы

В поле зрения независимой рабочей группы, которой было поручено проанализировать работу отечественной системы здравоохранения, попала Волковысская районная больница. Здесь выявили проблемы в организации работы узких специалистов. Замечания уже устранены, составлен новый график, распределена нагрузка.

Были замечания по работе кабинета КТ. К сожалению, места врачей находилисьв манипуляционной. На сегодняшний день созданы отдельные места. Также был отмечен низкий уровень подготовки врачей-специалистов. Мы разработали график стажировки врачей-рентгенологов в областных учреждениях, и сегодня один врач уже прошел стажировку. Елена Грицкевич, главврач Волковысской центральной районной больницы

А вот оперативно решить вопрос с эндопротезированием суставов не удается. В Волковыске хорошая медицинская база, профессиональные травматологи, но плановые операции здесь не проводят с прошлого года. А очередь из пациентов насчитывает несколько сотен человек.

Продолжается оперативное лечение по эндопротезированию по экстренным показаниям. Плановые эндопротезирования в связи с отсутствием компонентов эндопротезов не производятся. Евгений Пыжик, завотделением травматологииВолковысской центральной районной больницы

Есть и дефицит узких специалистов. В Волковысской больнице по-прежнему нет окулиста. Специалисты находятся в декретном отпуске, а прием ведут медики из областного центра. Отсюда и растянутое время ожидания.

Из декретного отпуска врачи вернутся. А вот как быть, если целевик не приехал назад в район?

Закрепляемость медиков - проблема, на которую особое внимание обратил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам работы системы здравоохранения. Бюджет тратит огромные средства на подготовку врачей, а значит, государство вправе требовать от них отдачи.

Вроде готовим достаточно врачей и медсестер, а в районах не задерживаются даже целевики, ищут себе место в столице, что еще хуже - за границей. Разберитесь с целевиками! Разберитесь, кого вы туда набираете! И никаких отговорок после того как отучился, что ты должен пять лет там; замуж, еще куда-то там - это не принимается. Пять лет иди отработай. Мы тратим колоссальные деньги на подготовку медиков. Ни в одной сфере таких затрат нет. А у нас все вольница. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Предоставление жилья, возможность работать на современном оборудовании, перспективы карьерного роста - и вот результат: в Оршанском регионе остаются 80 процентов молодых врачей. Два года как молодой рентгенолог Павел Железной перебрался в Оршу с семьей. Доволен и отношением со стороны руководства - помогли с получением арендного жилья. Да и уровень региональной медицины оказался не хуже, чем в столице. Молодой врач заведует новым МРТ-отделением.

Наше отделение оснащено современным оборудованием. В частности, это МРТ, УЗИ и рентгенологические аппараты. В том числе КТ. На сегодняшний день мы проводим весь спектр оказания медуслуг. Пациентам не приходится ездить в областные центры. Павел Железной, завотделением МРТ Оршанской городской больницы № 1 имени Семашко

Когда-то долгострой, который довели до ума благодаря вмешательству Президента - сегодня оршанская больница является межрайонным медицинским центром. В год высокотехнологичную помощь здесь получают 250 тысяч человек. Причем, это не только жители Орши, а еще соседних Толочина, Сенно, Дубровно, Чашников. Без малого ¼ часть населения Витебской области!

На нашей базе только за 2022 год были проведены 24 вебинара, мастер-классы. Выезжают специалисты республиканского уровня. Я хочу сказать, по результатам, которые мы сегодня видим, люди в нас поверили. Сергей Карака, главврач Оршанской центральной поликлиники