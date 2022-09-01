Какие нормы законодательства по земельным вопросам вступили в силу 1 сентября?

Часть норм обновленного законодательства по земельным вопросам вступила в силу 1 сентября. Самая заметная новация - так называемая земельная амнистия: граждане будут вправе оформить самовольно занятые участки. Возможность доступна в случае, если не нарушаются требования градостроительных, природоохранных и санитарно-эпидемиологических регламентов. Также нужно внести плату в бюджет. Решения будут приниматься местными органами власти.

Есть ряд неразрешенных проблем, которые волнуют граждан. По действующему законодательству такие вопросы могли решаться только с согласия главы государства, но речь шла о совсем маленьких нарушениях. Например, на 10 см вылезло крыльцо знания. В связи с этим было принято решение, с которым глава государства согласился, о передаче части полномочий на места.

Также сегодня вступает в силу указ Президента, по которому можно узаконить самовольные постройки. Документ временный и действовать будет до 1 января 25 года. Он касается всех регионов страны, кроме столицы.